Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faizsiz kredi destek paketi müjdesi! Faizsiz kredi destek paketi ne zaman, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

"Faizi düşürüyoruz, enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz"

Küresel salgın döneminde Türkiye'nin 3 çeyrekte de farklı bir ayrışım ortaya koyduğunu, yılsonu itibariyle de pozitif ayrışmayı devam ettireceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin beklentileri de aşarak böyle bir konuma gelmiş olması da özellikle aç kurtlar gibi bekleyenleri de şaşırttı. Biz şaşırmadık. İkinci ve üçüncü çeyrekte aldığımız sinyallerle beklentimiz 10'u bulacağız. Şüphemiz yok. Yılsonu itibariyle enflasyonda da kendisini gösterecek. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi düşürüyoruz, enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.