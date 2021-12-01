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Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faizsiz kredi destek paketi müjdesi! Faizsiz kredi destek paketi ne zaman, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizsiz kredi destek paketi açıklaması sonrası pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnaf ve çalışanlar gözünü konuyla ilgili detay ve gelişmelere çevirdi. Geçtiğimiz gün ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, küçük ve orta ölçekli işletmeler için hazırlanan pakete dair detayları duyurdu. Bu noktada "Faizsiz kredi destek paketi ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni paketle beraber 50 bin yeni istihdamın önünün açılması hedefleniyor. Peki, Faizsiz kredi destek paketi ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faizsiz kredi destek paketi müjdesi! Faizsiz kredi destek paketi ne zaman, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan faizsiz kredi destek paketi müjdesi verdi. Esnaf ve çalışanlar için hükümet yeniden düğmeye bastı. Geçtiğimiz gün önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 bin yeni istihdamın önünün açılmasının hedeflendiği projeyi kamuoyu ile paylaşırken öte yandan "Faizsiz kredi destek paketi ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Faizsiz kredi destek paketi başvuru tarihleri, şartları ve konuya dair tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faizsiz kredi destek paketi müjdesi! Faizsiz kredi destek paketi ne zaman, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanı 50'nin altında olan firmalarda her yeni istihdam için 100 bin liraya kadar, kredi garanti fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlanacağını da ifade etti. Ancak destek paketinin ne zaman çıkacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faizsiz kredi destek paketi müjdesi! Faizsiz kredi destek paketi ne zaman, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız. Yatarımı, üretimi engellemelerine müsaade etmeyeceğiz, büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Biz bu sarmaldan çıkacağız. Bu tezgahın bozulmasını istemeyenler kur manipülasyonu ile bizi yeniden bu oyuna çekmek istiyorlar. Küresel finans çevreleri ve içerideki işbirlikçileri bunu başaramayacaklar" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz ve enflasyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faizsiz kredi destek paketi müjdesi! Faizsiz kredi destek paketi ne zaman, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

"Faizi düşürüyoruz, enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz"

Küresel salgın döneminde Türkiye'nin 3 çeyrekte de farklı bir ayrışım ortaya koyduğunu, yılsonu itibariyle de pozitif ayrışmayı devam ettireceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin beklentileri de aşarak böyle bir konuma gelmiş olması da özellikle aç kurtlar gibi bekleyenleri de şaşırttı. Biz şaşırmadık. İkinci ve üçüncü çeyrekte aldığımız sinyallerle beklentimiz 10'u bulacağız. Şüphemiz yok. Yılsonu itibariyle enflasyonda da kendisini gösterecek. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi düşürüyoruz, enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faizsiz kredi destek paketi müjdesi! Faizsiz kredi destek paketi ne zaman, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

"Kritik dönemde iki önemli destek paketi hazırladık. Bunlardan bir tanesi ilave istihdama destek paketi, diğeri de imalata dayalı ithal ikamesi destek paketidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek paketlerine ilişkin bilgi verdi.
İstihdam oluşturacak girişimcilere müjde veren Erdoğan, "Bu girişimcilerimizin hazine destekli kredi garanti fonu kefaleti ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın vereceği 7 puana kadar faiz desteği ile yatırım yapmalarının önünü açıyoruz. Toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan bu destekten Hamle programı kapsamında diğer illerimizde faydalanabilecektir. İşletmelerimize girişimcilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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