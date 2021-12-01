Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faizsiz kredi destek paketi müjdesi! Faizsiz kredi destek paketi ne zaman, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizsiz kredi destek paketi açıklaması sonrası pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnaf ve çalışanlar gözünü konuyla ilgili detay ve gelişmelere çevirdi. Geçtiğimiz gün ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, küçük ve orta ölçekli işletmeler için hazırlanan pakete dair detayları duyurdu. Bu noktada "Faizsiz kredi destek paketi ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni paketle beraber 50 bin yeni istihdamın önünün açılması hedefleniyor. Peki, Faizsiz kredi destek paketi ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...