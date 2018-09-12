'Dağların kartalları'nın nefes kesen eğitimi

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki çok maksatlı kulede çalışma yapan komandolar, aldıkları eğitimler ve yaptıkları gösterilerle dosta güven, düşmana korku salıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Dosta güven, düşmana korku' parolasıyla ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı bir mücadele veriyor. Düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Türk ordusunun en önemli unsurlarından komandolar da operasyonel faaliyetler öncesi zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, komandolar zorlu hava, arazi ve iklim şartlarına alışmak amacıyla çeşitli parkurlarda ter döküyor. Bu parkurlar arasında askeri eğitim kulelerinden 'çok maksatlı kule' de yer alıyor. Eğirdir Gölü kenarına 2002'de Türk mühendisler tarafından inşa edilen 76 metre uzunluğundaki kulede birçok ülkeden asker de eğitim görüyor.