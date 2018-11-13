Daha önce görmediğiniz en garip canlılar

Dünyada nadir bulunan, gerçekten var olduğuna inanılamayacak kadar ilginç hayvanlar bulunuyor. İşte o hayvanlardan bazıları... Görüntüsüyle şaşırtan yeşil ağaç kurbağası Pyura Chilensis olarak bilinen ve diğer adı yaşayan kaya olan bu canlı Şili ve Peru kıyılarında görülüyor. Pyura chilensis'lerde; bir kayaya benzer organizmanın içindeki organlar zarla kaplı. Pyura Chilensis olarak bilinen ve diğer adı yaşayan kaya olan bu canlı Şili ve Peru kıyılarında görülüyor. Balıkçılar ve yerel halk el testerisiyle bu kayaları kesip, içindeki kayısı büyüklüğündeki parçaları lokantalara satılıyor. Ekşi ve yoğun bir lezzete sahip, çiğ veya pişmiş olarakta tüketilebiliniyor.