Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Daha önce görmediğiniz en garip canlılar

Dünyada nadir bulunan, gerçekten var olduğuna inanılamayacak kadar ilginç hayvanlar bulunuyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 19:30
Daha önce görmediğiniz en garip canlılar

İşte o hayvanlardan bazıları...

Daha önce görmediğiniz en garip canlılar

Görüntüsüyle şaşırtan yeşil ağaç kurbağası

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha önce görmediğiniz en garip canlılar

Pyura Chilensis olarak bilinen ve diğer adı yaşayan kaya olan bu canlı Şili ve Peru kıyılarında görülüyor.

Daha önce görmediğiniz en garip canlılar

Pyura chilensis'lerde; bir kayaya benzer organizmanın içindeki organlar zarla kaplı.

Daha önce görmediğiniz en garip canlılar

Pyura Chilensis olarak bilinen ve diğer adı yaşayan kaya olan bu canlı Şili ve Peru kıyılarında görülüyor.

Daha önce görmediğiniz en garip canlılar

Balıkçılar ve yerel halk el testerisiyle bu kayaları kesip, içindeki kayısı büyüklüğündeki parçaları lokantalara satılıyor.

Daha önce görmediğiniz en garip canlılar

Ekşi ve yoğun bir lezzete sahip, çiğ veya pişmiş olarakta tüketilebiliniyor.

BİZE ULAŞIN