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'Daltonlar' İstanbul sokaklarında! Organize suç örgütüne operasyon!
Giriş Tarihi: 17.04.2023 16:45
Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
16:46
'Daltonlar' İstanbul sokaklarında! Organize suç örgütüne operasyon!
Görüntüler Teksas'tan değil İstanbul'dan. Çökertilen Barış Boyun suç örgütü üyelerinin, lüks araçların açılır tavanından çıkarak uzun namlulu silahlarla caddelerde dolaştığı tespit edildi. Korku saçmak için o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirlenen örgüte operasyon düzenlendi. İşte haberin ayrıntıları...