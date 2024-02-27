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Damat kayınpederini satır ile katletti: Duvardaki aşkım yazısı dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
09:16
Damat kayınpederini satır ile katletti: Duvardaki aşkım yazısı dikkat çekti!
Konya'da eşiyle ayrılık aşamasında olan Nazım Meşe, kayınpederi Cuma Han ile alkol aldı. Ancak ikili arasında iddiaya göre boşanma nedeniyle tartışma yaşandı. Kayınpederini satırla katleden cani damat, daha sonra 'Kayınpederim kanlar içerisinde yatıyor' diyerek polis ekiplerini aradı. Kan donduran cinayet, ekiplerin çalışması sonucu aydınlatıldı. Cuma Han'ı öldüren damat Nazım Meşe'nin evin duvarına 'Aşkım' yazdığı ortaya çıktı…