Damat kayınpederini satır ile katletti: Duvardaki aşkım yazısı dikkat çekti!

Odanın duvarında ise 'Aşkım' yazıldığı öğrenildi. Polis yaptığı çalışmada, kayınpeder ve damadın evde birlikte alkol aldıklarını, bu esnada aralarında çıkan tartışma nedeniyle boğuşma yaşandığını ve ardından da olayın yaşandığını belirledi. Damat Nazım Meşe gözaltına alınırken, suç aleti satırda evde bulundu.