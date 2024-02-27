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Haberler Yaşam Damat kayınpederini satır ile katletti: Duvardaki aşkım yazısı dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:16

Damat kayınpederini satır ile katletti: Duvardaki aşkım yazısı dikkat çekti!

Konya'da eşiyle ayrılık aşamasında olan Nazım Meşe, kayınpederi Cuma Han ile alkol aldı. Ancak ikili arasında iddiaya göre boşanma nedeniyle tartışma yaşandı. Kayınpederini satırla katleden cani damat, daha sonra 'Kayınpederim kanlar içerisinde yatıyor' diyerek polis ekiplerini aradı. Kan donduran cinayet, ekiplerin çalışması sonucu aydınlatıldı. Cuma Han'ı öldüren damat Nazım Meşe'nin evin duvarına 'Aşkım' yazdığı ortaya çıktı…

TOLGA YANIK
Damat kayınpederini satır ile katletti: Duvardaki aşkım yazısı dikkat çekti!

Kan donduran olay dün sabah saatlerinde Konya Ereğli'de meydana geldi. Niğde'de yaşayan ve eşinden ayrılma aşamasında olduğu öğrenilen Nazım Meşe, dün Ereğli ilçesindeki kayınpederi Cuma Han'ın yanına gitti.

Damat kayınpederini satır ile katletti: Duvardaki aşkım yazısı dikkat çekti!

Tek başına yaşayan kayınpederinin evinde birlikte alkol alan Nazım Meşe, saat 22.30 sıralarında çevreyi rahatsız ettiği yönünde ihbarda bulunulması üzerine polis ekiplerince karakola sevk edildi. Sabah 06.30'a kadar karakolda tutulan Meşe, daha sonra salıverildi.

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Damat kayınpederini satır ile katletti: Duvardaki aşkım yazısı dikkat çekti!

'KAYINPEDERİM KANLAR İÇİNDE YATIYOR'

Eve giden Nazım Meşe, çok geçmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Meşe'nin, 'Kayınpederim kanlar içerisinde yatıyor' ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler satırla sırt ve boyun kısmında kesikler olan Cuma Han'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Damat kayınpederini satır ile katletti: Duvardaki aşkım yazısı dikkat çekti!

Odanın duvarında ise 'Aşkım' yazıldığı öğrenildi. Polis yaptığı çalışmada, kayınpeder ve damadın evde birlikte alkol aldıklarını, bu esnada aralarında çıkan tartışma nedeniyle boğuşma yaşandığını ve ardından da olayın yaşandığını belirledi. Damat Nazım Meşe gözaltına alınırken, suç aleti satırda evde bulundu.

Damat kayınpederini satır ile katletti: Duvardaki aşkım yazısı dikkat çekti!

Damadın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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