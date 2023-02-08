6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremlerin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yüzyılın en büyük depremi olarak kaydedilen deprem bölgede büyük yıkıma yol açtı ve 10 ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Çöken binaların ardından DASK nedir, nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başladı. Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminattır. Peki, Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılır, ne kadar, neleri kapsıyor? İşte, DASK poliçe sorgulama ekranı ile Zorunlu Deprem Sigortası hakkında tüm detaylar...