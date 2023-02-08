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Haberler Yaşam DASK poliçe sorgulama ekranı: DASK nedir, ne işe yarar, Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılır, ne kadar?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 16:33

DASK poliçe sorgulama ekranı: DASK nedir, ne işe yarar, Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılır, ne kadar?

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) ve Zorunlu Deprem Sigortası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde felakete yol açan deprem sonrası gündemdeki yerini aldı. Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da etkili olan depremde yaşadıkları evleri zarar gören vatandaşlar, DASK kapsamı ve karşıladığı hasarlar hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bilindiği üzere zorunlu deprem sigortası deprem ve depremden doğan yangın ve diğer risklere karşı sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlıyor. Peki, DASK nedir, ne işe yarar, neyi karşılar? Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılır, hangi hasarları karşılar, ücreti ne kadar? İşte, DASK poliçe sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

DASK poliçe sorgulama ekranı: DASK nedir, ne işe yarar, Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılır, ne kadar?

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremlerin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yüzyılın en büyük depremi olarak kaydedilen deprem bölgede büyük yıkıma yol açtı ve 10 ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Çöken binaların ardından DASK nedir, nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başladı. Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminattır. Peki, Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılır, ne kadar, neleri kapsıyor? İşte, DASK poliçe sorgulama ekranı ile Zorunlu Deprem Sigortası hakkında tüm detaylar...

DASK poliçe sorgulama ekranı: DASK nedir, ne işe yarar, Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılır, ne kadar?

DASK POLİÇE SORGULAMA

DASK, başka bir deyişle Zorunlu Deprem Sigortası, sigortada aracılık hizmet veren firmalar tarafından yapılır. Bir sene olarak düzenlenen DASK sigorta poliçesi ile ilgili detaylara ulaşmak için çeşitli platformlar ve bu alanda faaliyet gösteren sigorta şirketleri tarafından sorgulamak işlemleri yapılmaktadır. DASK poliçe sorgulama, e-Devlet ve DASK resmi internet sayfasından gerçekleştirilir.

DASK POLİÇE GÜRÜNTÜLEME EKRANI

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DASK poliçe sorgulama ekranı: DASK nedir, ne işe yarar, Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılır, ne kadar?

DASK YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

DASK poliçesi devlet tarafından yapılması mecburi kılınan bir sigorta türüdür. Her yıl yenilenmesi mecburidir. Konut sigortası tercihe bağlı olarak yaptırılabiliyor. Ancak DASK yaptırmak zorunludur. DASK yaptırmayanlara maddi bir yaptırım uygulanmıyor ancak geçerli bir DASK poliçesi bulunmayan evlere elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetler verilmiyor.

DASK poliçe sorgulama ekranı: DASK nedir, ne işe yarar, Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılır, ne kadar?

DASK POLİÇE SORGULAMASI İÇİN İSTENEN BİLGİLER

DASK poliçe sorgulamasınızı gerçekleştirmek için şu bilgilere sahip olmanız gerekmektedir.

Evinin bulunduğu il, ilçe ve mahalle

Binanın yapı tarzı (ahşap, betonarme gibi)

Bina yılı

Toplam kat sayısı

Dairenin yüz ölçümü

DASK poliçe sorgulama ekranı: DASK nedir, ne işe yarar, Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılır, ne kadar?

DEPREM SİGORTASI NE İŞE YARAR?

- Deprem sigortası depremin evinizde ya da binanızda yok açtığı hasarları karşılamaktadır. Bütçe korumasına fayda sağlar.

- Depremden dolayı zarar görenlere devlet yardım ettiğinden hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

- Evinize konut sigortası yaptırmanız için deprem sigortanızın olması gerekmektedir. İhmal etmeden yaptırınız.

- Yatırdığınız deprem sigortası primleriyle depremzedelere destek olabilirsiniz.

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