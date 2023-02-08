Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) ve Zorunlu Deprem Sigortası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde felakete yol açan deprem sonrası gündemdeki yerini aldı. Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da etkili olan depremde yaşadıkları evleri zarar gören vatandaşlar, DASK kapsamı ve karşıladığı hasarlar hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bilindiği üzere zorunlu deprem sigortası deprem ve depremden doğan yangın ve diğer risklere karşı sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlıyor. Peki, DASK nedir, ne işe yarar, neyi karşılar? Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılır, hangi hasarları karşılar, ücreti ne kadar? İşte, DASK poliçe sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.