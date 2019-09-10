Deklanşöre öyle bir anda bastılar ki... Bu fotoğraflarda photoshop hilesi yok
Deklanşöre öyle bir anda bastılar ki... Bu fotoğraflarda photoshop hilesi yok
Sosyal medyanın hayatımızda hızla hayatımıza girmesiyle, her gün binlerce fotoğraf karşımıza çıkıyor. Hele bazı fotoğraflar var ki, çekildiği anda öyle bir zamanda deklanşöre basılmış. Adeta fotoğraflarda photoshop hilesi var gibi duruyor. Bizde üzerinde oynama olmayan, birbirinden ilginç fotoğrafları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 10.09.2019
18:28
Güncelleme Tarihi: 10.09.2019
18:29