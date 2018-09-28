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Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 28.09.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 14:32
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Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...
Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...
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Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...
Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...

BUNUN ANA NEDENİ...

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan: "Bunun ana nedeni, karadan gelen rüzgarların suyu denizin ortasına çekmesidir. Bu dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz çekilir. Biz buna deniz şişmesi diyoruz. Bunun depremle bir ilgisi yoktur"

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Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...
Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...

KIYIDAN 25 METRE ÇEKİLDİ

'nın Çiftlikköy ilçesindeki sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilmesi, bölge sakinlerini endişelendirdi.

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Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...
Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...

LİMANDAKİ KAYALAR KARAYA OTURDU

İlçe kıyısında deniz suyunun çekilmesi nedeniyle limandaki kayıklar karaya otururken, yosunlar yüzeye çıktı.

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Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...
Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...

DEPREM ŞÜPHESİ KORKUTTU

Çiftlikköy sakinleri merakla suyun çekildiği alanı incelerken, deprem olacağı düşüncesiyle endişelendi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bu anların fotoğrafını çekti.

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Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...
Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...

EN SON İKİ YIL ÖNCE OLDU

Mehmet Uysal, 8 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, "En son 2 yıl önce denizin böyle çekilmesini gördüm. O zaman da bu kadar çekildiğini görmüştük. Bir hafta önce deniz normal seviyesindeydi." dedi.

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Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...
Görenler inanamadı! Hemen fotoğrafını çektiler...

DENİZ ŞİŞMESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu mevsimlerde Marmara Denizi'nde deniz şişmesi olduğunu söyledi.

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