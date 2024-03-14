Haberler
Yaşam
Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti
Giriş Tarihi: 14.03.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
15:36
Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti
Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, denizaltının hakimi ülkeler listesini açıkladı. ABD, Çin, Rusya gibi süper güçlerin bulunduğu listenin yeni sıralamasına Türkiye damga vurdu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte denizaltının hakimi ülkeler...