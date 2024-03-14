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Haberler Yaşam Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti
Giriş Tarihi: 14.03.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 15:36

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, denizaltının hakimi ülkeler listesini açıkladı. ABD, Çin, Rusya gibi süper güçlerin bulunduğu listenin yeni sıralamasına Türkiye damga vurdu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte denizaltının hakimi ülkeler...

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Denizaltının hakimi ülkeler listesi açıklandı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte denizaltının hakimi ülkeler

İşte ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya 6 adet

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

19. Brezilya 6

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Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

18. Avustralya 6

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

17. İtalya 6

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

16. Mısır 6

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