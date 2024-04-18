Denizaltının hakimi ülkeler güncel liste yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

Denizaltının hakimi ülkeler hangileri? Son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alan bu soru; ABD merkezli Global Firepower'ın yayınladığı liste ile yanıt buldu. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin sıralaması ise dikkat çekti.

DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER GÜNCEL LİSTE

Ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya 6 adet