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Haberler Yaşam Denizaltının hakimi ülkeler güncel liste yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste
Giriş Tarihi: 18.04.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 09:38

Denizaltının hakimi ülkeler güncel liste yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

Kara, hava ve deniz kuvvetleri kadar ülkelerin denizaltı gücü de son dönemde ön plana çıkmaya başladı. Bu kapsamda "Hangi ülkenin kaç tane denizaltısı var?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli Global Firepower, konuyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçlerin yer aldığı listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. İşte denizaltının hakimi ülkeler...

Denizaltının hakimi ülkeler güncel liste yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

Denizaltının hakimi ülkeler hangileri? Son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alan bu soru; ABD merkezli Global Firepower'ın yayınladığı liste ile yanıt buldu. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin sıralaması ise dikkat çekti.

DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER GÜNCEL LİSTE

Ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya 6 adet

Denizaltının hakimi ülkeler güncel liste yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

19. Brezilya 6

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Denizaltının hakimi ülkeler güncel liste yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

18. Avustralya 6

Denizaltının hakimi ülkeler güncel liste yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

17. İtalya 6

Denizaltının hakimi ülkeler güncel liste yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

16. Mısır 6

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