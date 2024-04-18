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Denizaltının hakimi ülkeler güncel liste yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste
Giriş Tarihi: 18.04.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
09:38
Kara, hava ve deniz kuvvetleri kadar ülkelerin denizaltı gücü de son dönemde ön plana çıkmaya başladı. Bu kapsamda "Hangi ülkenin kaç tane denizaltısı var?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli Global Firepower, konuyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçlerin yer aldığı listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. İşte denizaltının hakimi ülkeler...