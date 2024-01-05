Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Denizaltının hakimi ülkeler listesi açıklandı! Devlerin listesine Türkiye damga vurdu
Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 15:47

Denizaltının hakimi ülkeler listesi açıklandı! Devlerin listesine Türkiye damga vurdu

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, denizaltının hakimi ülkelerin listesini açıkladı. Bazı kriterlerin dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türkiye damga vurdu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte denizaltının hakimi ülkeler...

Denizaltının hakimi ülkeler listesi açıklandı! Devlerin listesine Türkiye damga vurdu

Denizaltının hakimi ülkeler listesi açıklandı. Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listeye Türkiye damga vurduç İşte denizaltının hakimi ülkeler...

Denizaltının hakimi ülkeler listesi açıklandı! Devlerin listesine Türkiye damga vurdu

20. Almanya 6 adet

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Denizaltının hakimi ülkeler listesi açıklandı! Devlerin listesine Türkiye damga vurdu

19. Brezilya 6

Denizaltının hakimi ülkeler listesi açıklandı! Devlerin listesine Türkiye damga vurdu

18. Avustralya 6

Denizaltının hakimi ülkeler listesi açıklandı! Devlerin listesine Türkiye damga vurdu

17. İtalya 6

SON DAKİKA