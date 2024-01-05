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Denizaltının hakimi ülkeler listesi açıklandı! Devlerin listesine Türkiye damga vurdu
Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
15:47
Denizaltının hakimi ülkeler listesi açıklandı! Devlerin listesine Türkiye damga vurdu
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, denizaltının hakimi ülkelerin listesini açıkladı. Bazı kriterlerin dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türkiye damga vurdu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte denizaltının hakimi ülkeler...