Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deprem bölgesinde 76 bin konut teslim edildi! “Devletimiz verdiği sözü tuttu, iyi ki var”
Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 06:33

Deprem bölgesinde 76 bin konut teslim edildi! “Devletimiz verdiği sözü tuttu, iyi ki var”

Asrın felaketi depremden etkilenen 10 ilde bugüne kadar 76 bin konut depremden etkilenen ailelere teslim edildi. Hatay'ın Payas ilçesinde TOKİ'nin yaptığı yeni yuvasına kavuşan depremzede Tarkan Çolak, "Allah kimseyi yuvasız bırakmasın. Tekrar bir yuvaya kavuşmak bizleri mutlu etti. Devletimiz gücünü gösterdi bizim inancımızı kırmadı ve verdiği sözü tutarak yeni yuvamıza kavuşturdu. İyi ki varlar" dedi.

Ali ALTUNTAŞ
MURAT KARAMAN
Deprem bölgesinde 76 bin konut teslim edildi! “Devletimiz verdiği sözü tuttu, iyi ki var”

Asrın felaketinden etkilenen 10 ilde bugüne kadar 76 bin konut depremden etkilenen ailelere teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1.240 şantiyede, 110 binden fazla işçi ve emekçimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Deprem bölgesinde 76 bin konut teslim edildi! “Devletimiz verdiği sözü tuttu, iyi ki var”

Şu anda afetten zarar gören şehirlerimizde 395 bin 220 konutumuzun inşa sürecine devam ediyoruz. Bugüne kadar 76 binden fazla konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesinde 76 bin konut teslim edildi! “Devletimiz verdiği sözü tuttu, iyi ki var”

YÜZLER GÜLENE KADAR DURMAK YOK
Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesinde her bir afetzede kardeşimizin yüzü gülene kadar durmak, yorulmak yok. Bizim elimiz, gözümüz, gönlümüz deprem bölgesinde.

Deprem bölgesinde 76 bin konut teslim edildi! “Devletimiz verdiği sözü tuttu, iyi ki var”

Hatay'da ve diğer illerimizde var gücümüzle çalışıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hak sahibi vatandaşlarımızın hepsi sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar bize durup dinlenmek yok" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde 76 bin konut teslim edildi! “Devletimiz verdiği sözü tuttu, iyi ki var”

İYİ Kİ VARLAR
Bugüne kadar 76 bin konutu depremzedelere teslim eden Bakanlık, Hataylı Çolak ailesinin de yeni evlerine kavuşmasını sağladı. Tarkan-Feride Çolak çifti yeni evlerinde oturmanın sevincini yaşıyor. 6 Şubat 2023'deki asrın felaketine Hatay'ın Payas ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte depreme yakalanan ve evleri yıkılan Tarkan Çoban, TOKİ tarafından kısa sürede evlerinin yapılarak teslim edildiğini belirterek, "Allah kimseyi yuvasız bırakmasın.

SON DAKİKA