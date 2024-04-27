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Deprem bölgesinde 76 bin konut teslim edildi! “Devletimiz verdiği sözü tuttu, iyi ki var”
Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
06:33
Deprem bölgesinde 76 bin konut teslim edildi! “Devletimiz verdiği sözü tuttu, iyi ki var”
Asrın felaketi depremden etkilenen 10 ilde bugüne kadar 76 bin konut depremden etkilenen ailelere teslim edildi. Hatay'ın Payas ilçesinde TOKİ'nin yaptığı yeni yuvasına kavuşan depremzede Tarkan Çolak, "Allah kimseyi yuvasız bırakmasın. Tekrar bir yuvaya kavuşmak bizleri mutlu etti. Devletimiz gücünü gösterdi bizim inancımızı kırmadı ve verdiği sözü tutarak yeni yuvamıza kavuşturdu. İyi ki varlar" dedi.