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Giriş Tarihi: 06.02.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 09:07

DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ: Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde olması gerekenler neler?

Dün gece Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğünde deprem, pek çok binanın yıkımına neden olurken, bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre, depremin ardından Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde 66 tane artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem gerçeği bir kez daha karşımıza çıkarken, vatandaşlar, Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde olması gerekenler neler sorularına yanıt arıyor. İşte Deprem çantası içindekiler listesi ile afet ve acil durum çantasında olması gerekenler

DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ: Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde olması gerekenler neler?

Deprem çantası içindekiler listesi Kahramanmaraş'ta dün gece yaşanan depremin ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Afet ve acil durum çantası olarak da geçen bu uygulama her vatandaşın evinde bulundurması gerekenler arasında yer alıyor. Deprem çantasında olması gerekenler AFAD tarafından belirlendi. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı? İşte, yanıtlar…

DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ: Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde olması gerekenler neler?

DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ

AFAD tarafından yayımlanan deprem çantası içindekiler listesi şöyle:

Gıda:

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

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DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ: Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde olması gerekenler neler?

Önemli belge fotokopileri:

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ: Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde olması gerekenler neler?

Giyecekler:

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su:

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ: Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde olması gerekenler neler?

Hijyen malzemeleri:

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler:

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

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