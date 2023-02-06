Haberler Yaşam DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ: Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde olması gerekenler neler?

Giriş Tarihi: 06.02.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 09:07

DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ: Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde olması gerekenler neler?

Dün gece Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğünde deprem, pek çok binanın yıkımına neden olurken, bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre, depremin ardından Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde 66 tane artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem gerçeği bir kez daha karşımıza çıkarken, vatandaşlar, Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde olması gerekenler neler sorularına yanıt arıyor. İşte Deprem çantası içindekiler listesi ile afet ve acil durum çantasında olması gerekenler