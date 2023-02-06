Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde hangi malzemeler bulunmalı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Şiddetli depremin ardından deprem çantası bir kez daha gündeme gelerek içerisinde yer alacak olan malzemeleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak deprem çantasında neler olmalı, nasıl hazırlanır, içinde hangi malzemeler bulunmalı? şeklinde araştırmalar devam ediyor. Merak konusu olan deprem çantası malzemeleri ve hazırlanış bilgileri.