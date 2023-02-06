Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde hangi malzemeler bulunmalı?

Deprem çantası ve içerisinde bulunması gereken malzemeler, Kahramanmaraş ve çevresinde etkili olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından merak edilerek deprem çantasında neler olmalı, nasıl hazırlanır, içinde hangi malzemeler bulunmalı? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI, NASIL HAZIRLANIR, İÇİNDE HANGİ MALZEMELER BULUNMALI?

Deprem çantasında neler olmalı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;