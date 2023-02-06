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Haberler Yaşam Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde hangi malzemeler bulunmalı?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 23:01 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 23:01

Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde hangi malzemeler bulunmalı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Şiddetli depremin ardından deprem çantası bir kez daha gündeme gelerek içerisinde yer alacak olan malzemeleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak deprem çantasında neler olmalı, nasıl hazırlanır, içinde hangi malzemeler bulunmalı? şeklinde araştırmalar devam ediyor. Merak konusu olan deprem çantası malzemeleri ve hazırlanış bilgileri.

Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde hangi malzemeler bulunmalı?

Deprem çantası ve içerisinde bulunması gereken malzemeler, Kahramanmaraş ve çevresinde etkili olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından merak edilerek deprem çantasında neler olmalı, nasıl hazırlanır, içinde hangi malzemeler bulunmalı? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI, NASIL HAZIRLANIR, İÇİNDE HANGİ MALZEMELER BULUNMALI?

Deprem çantasında neler olmalı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde hangi malzemeler bulunmalı?

DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ

AFAD tarafından yayımlanan deprem çantası içindekiler listesi şöyle:

Gıda:

  • Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
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Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde hangi malzemeler bulunmalı?

Önemli belge fotokopileri:

  • Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
  • Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
  • Zorunlu Deprem Poliçesi
  • Diplomalar
  • Pasaport, banka cüzdanı vb.
  • Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde hangi malzemeler bulunmalı?

Giyecekler:

  • İç çamaşırı
  • Çorap
  • Yağmurluk
  • İklime uygun giysiler

Su:

  • Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde hangi malzemeler bulunmalı?

Hijyen malzemeleri:

  • Sabun ve Dezenfektanlar
  • Diş fırçası ve macunu
  • Islak mendil
  • Tuvalet kâğıdı
  • Hijyenik ped
  • Diğer malzemeler:
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