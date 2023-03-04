DEPREM KREDİSİ VERİLİYOR! Afetzedelere Vakıfbank, Halkbank, Ziraat deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne kadar, kaç TL? İşte kredi veren bankalar!

Deprem kredisi veren bankalar listesi araştırılıyor. Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yüzyılın felaketinde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar aldı, dolayısıyla binlerce kişi evsiz kaldı. Bu noktada harekete geçen Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası maddi zarara uğrayanlara deprem kredisi vereceklerini açıkladı. Depremzede kredi destekleri faizsiz, 6 ay veya 1 yıl ödemesiz, 36 ay vade imkanı ile hayata geçirilecek. Peki, Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar verilecek, kaç TL, hangi bankalar veriyor? İşte, detaylar...