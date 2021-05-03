Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 3 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde yer alan aktif özellikli fay hatları sebebiyle farklı şiddetlerde pek çok son dakika deprem olayı meydana geliyor. Söz konusu depremler son zamanlarda Ege Denizi, Akdeniz'de İzmir ve Muğla açıklarında yoğunluk gösteriyor. Bu bilgiler ışığında sarsıntıları hissedenler son dakika depremine ilişkin detayları öğrenmek isteyerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklinde sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. 3 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve Türkiye'de meydana gelen son depremler bilgileri