ÇOK SAYIDA EKİP VE EKİPMAN İLE DEVAM EDİLİYOR

Hava ve deniz araçlarının kullanılmaya devam edildiğini anımsatan Oktay, "26 gemi, 70 uçak ve 114 helikopterimiz şu anda kullandığımız filoda. 45 İHA ve 9 dron ile birlikte tüm çalışmalar devam ediyor. Arzumuz arama kurtarma çalışmalarını titizlikle devam ettirip umudumuzu son ana kadar sürdürmek." değerlendirmesinde bulundu.