6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Kahramanmaraş depremi can kaybı ve yararlı sayısı vatandaşlar tarafından aratılıyor. 9 saat arayla yaşanan iki büyük deprem sonrası 10 il ciddi şekilde etkilendi. Etkilenen ille arasında Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay bulunuyor. Deprem ölü ve yaralı sayısı ile depremde kaç bina yıkıldı soruları yanıt aramakta. Peki, 14 Şubat 2023 depremde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte detaylar