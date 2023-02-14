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Haberler Yaşam DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA:14 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 07:52

DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA:14 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Kahramanmaraş depremi can kaybı ve yararlı sayısı vatandaşlar tarafından aratılıyor. 9 saat arayla yaşanan iki büyük deprem sonrası 10 il ciddi şekilde etkilendi. Etkilenen ille arasında Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay bulunuyor. Deprem ölü ve yaralı sayısı ile depremde kaç bina yıkıldı soruları yanıt aramakta. Peki, 14 Şubat 2023 depremde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte detaylar

DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA:14 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

Deprem vefat sayısı ve kaç yaralı olduğu yanıt arıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük iki deprem sonrası 9. gününe girmiş bulunuyoruz. Deprem ölü ve yaralı sayısı artarken, kaç bina yıkıldığı da arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ile belli oluyor.

DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA:14 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM VEFAT SAYISI 30 BİNİN ÜZERİNDE!

AFAD tarafında 14 Şubat tarihli yapılan son açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti. 80 bin 278 yaralımız var. 10 ilde 6 bin 444 bina yıkıldı.

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DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA:14 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

AİLELERİMİZLE BİRLİKTE SÜRECİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Tüm devlet kurumlarının titizlikle görevlerini sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , "Yakınlarını kaybeden ailelerle birlikte bu süreci sonlandırmaya çalışıyoruz. Acılarını paylaşmaya, birlikte olmaya, bir ve beraber olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA:14 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

ÇOK SAYIDA EKİP VE EKİPMAN İLE DEVAM EDİLİYOR

Hava ve deniz araçlarının kullanılmaya devam edildiğini anımsatan Oktay, "26 gemi, 70 uçak ve 114 helikopterimiz şu anda kullandığımız filoda. 45 İHA ve 9 dron ile birlikte tüm çalışmalar devam ediyor. Arzumuz arama kurtarma çalışmalarını titizlikle devam ettirip umudumuzu son ana kadar sürdürmek." değerlendirmesinde bulundu.

DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA:14 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ İŞLEMLER

Fuat Oktay "Şu ana kadar 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili olarak sorumluluğu tespit edilmiş, 1'i tutuklanmış 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Gerekli adli süreç titizlikle devam edecek" dedi.

Oktay şöyle devam etti:

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