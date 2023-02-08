DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Türkiye’de en riskli deprem bölgeleri ve illeri nereler?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası vatandaşlar deprem risk haritası 2023 hakkında araştırmalarına başladı. Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı gibi iki büyük fay hattı Türkiye'den geçmekte. Bunun yanında yapılan son açıklamalarda henüz tanımlanamayan 100'e yakın fay hattının olabileceği yönünde. Uzmanlar Adana ve Hatay'ı yeni bir deprem için işaret ediyor. Peki, Türkiye'de en riskli deprem bölgeleri nereler? İşte güncel Türkiye deprem risk haritası