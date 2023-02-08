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Haberler Yaşam DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Türkiye’de en riskli deprem bölgeleri ve illeri nereler?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 12:51

DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Türkiye’de en riskli deprem bölgeleri ve illeri nereler?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası vatandaşlar deprem risk haritası 2023 hakkında araştırmalarına başladı. Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı gibi iki büyük fay hattı Türkiye'den geçmekte. Bunun yanında yapılan son açıklamalarda henüz tanımlanamayan 100'e yakın fay hattının olabileceği yönünde. Uzmanlar Adana ve Hatay'ı yeni bir deprem için işaret ediyor. Peki, Türkiye'de en riskli deprem bölgeleri nereler? İşte güncel Türkiye deprem risk haritası

DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Türkiye’de en riskli deprem bölgeleri ve illeri nereler?

Türkiye'de en riskli deprem bölgeleri nereler, hangi iller en çok deprem riskine sahip gibi sorular yanıt arıyor. Kahramanmaraş'taki iki şiddetli deprem sonrası en az 6 bin kişi hayatını kaybederken, Türkiye'de deprem farkındalığı yaşanan elim olaydan sonra artmış durumda. İşte en güncel deprem risk haritası

DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Türkiye’de en riskli deprem bölgeleri ve illeri nereler?

FAY NEDİR?

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

Diri Fay: Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel sekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

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DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Türkiye’de en riskli deprem bölgeleri ve illeri nereler?

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DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Türkiye’de en riskli deprem bölgeleri ve illeri nereler?

FAY TÜRLERİ NELERDİR?

Dogrultu Atımlı Fay

Bu tür fay düzlemleri, yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda olan ve yerin içine doğru hafifçe eğimlenen yalnızca yatay atımın oluşturduğu yanal atımlı faylardır. Bu faylar, atımlarina öre sağ ya da sol yönlü olabilirler. Kuzey Anadolu Fayı, sağ; Doğu Anadolu Fayi ise sol yönlü doğrultu atımlı faylardir.

Normal Atımlı Fay

Bu tür faylarda fay düzleminin bir tarafindaki blok yükselirken diger tarafındaki düşerek uzaklaşır. Burada hareket yine göreceli olarak gelişmektedir. Bir başka değişle, bir blok yükselirken diğeri yerinde durabilir yada bir taraf yerinde dururken diğer taraf düşebilir. Örneğin; 1970 Gediz ve 1995 Dinar depremi ile ilgili faylar bu türden normal atımlı faylardır.

DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Türkiye’de en riskli deprem bölgeleri ve illeri nereler?

Ters Atımlı Fay

Bu tür faylar da düşey atımlı faylar olup, yalnizca fay düzlemi boyunca hareket eğim yönüne göre ters yönde olmakta ve bloklar birbirine göre yaklaşmaktadır. Örneğin; 1975 Lice depremi ile ilgili faylar ters atımlı faylardır.

Verev (Oblik) Atımlı Fay

Fay düzlemi boyunca ortaya çıkan hareketin hem düşey hem de yatay yönde olduğu faylardır.

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