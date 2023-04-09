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Giriş Tarihi: 09.04.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 07:45

ADANA DEPREM SON DAKİKA: 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberi: Adana deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Adana Saimbeyli merkezli bir deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 9 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Adana deprem son dakika gelişmeleri...

ADANA DEPREM SON DAKİKA: 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Gelen son dakika haberine göre, Adana'da deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Ülke genelinde çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken Adana Saimbeyli merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 9 Nisan 2023 Adana deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

ADANA DEPREM SON DAKİKA: 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: ADANA'DA KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Adana ili Saimbeyli ilçesinde saat 06.01'de bir deprem kaydedildi.

3,7 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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ADANA DEPREM SON DAKİKA: 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

09.04.2023

06:01:32 TSİ

Büyüklük: 3.7

Derinlik: 5.0 km

ADANA DEPREM SON DAKİKA: 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

ADANA DEPREM SON DAKİKA: 9 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD ile az önce Adana’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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