Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Hatay ve Kahramanmaraş deprem vefat sayısı güncellendi! AFAD ile deprem ölü sayısı kaç oldu?

Giriş Tarihi: 23.02.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 15:28

Deprem son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Hatay ve Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı AFAD açıklaması ile paylaşılıyor. 6 Şubat günü gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından 20 Şubat günü yeniden peş peşe gerçekleşen 6.4 ve 5.8'lik depremler yıkıma ve can kaybına neden oldu. Deprem vefat sayısı kaç oldu sorusu afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de sorgulanıyor. Peki, deprem ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte, 23 Şubat deprem vefat sayısı son dakika…