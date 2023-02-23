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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Hatay ve Kahramanmaraş deprem vefat sayısı güncellendi! AFAD ile deprem ölü sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 15:28

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Hatay ve Kahramanmaraş deprem vefat sayısı güncellendi! AFAD ile deprem ölü sayısı kaç oldu?

Deprem son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Hatay ve Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı AFAD açıklaması ile paylaşılıyor. 6 Şubat günü gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından 20 Şubat günü yeniden peş peşe gerçekleşen 6.4 ve 5.8'lik depremler yıkıma ve can kaybına neden oldu. Deprem vefat sayısı kaç oldu sorusu afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de sorgulanıyor. Peki, deprem ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte, 23 Şubat deprem vefat sayısı son dakika…

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Hatay ve Kahramanmaraş deprem vefat sayısı güncellendi! AFAD ile deprem ölü sayısı kaç oldu?

Hatay ve Kahramanmaraş depremi ölü sayısı kaç oldu, arttı mı soruları yanıt arıyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kilis, Elazığ illerinde yıkıma neden olan yüzyılın felaketi ardından deprem ölü sayısı artarken yaralar sarılmaya çalışılıyor. İki il haricinde arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanırken deprem vefat sayısı AFAD tarafından duyuruluyor. Peki, depremde can kaybı ve yıkılan bina sayısı kaç? İşte, deprem son dakika haberleri…

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Hatay ve Kahramanmaraş deprem vefat sayısı güncellendi! AFAD ile deprem ölü sayısı kaç oldu?

HATAY DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Defne ve Samandağ merkezli meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremin ardından açıklama yapan yetkililer, birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18'i apır 294 kişinin yaralandığını bildirdi. Göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD tarafından Hatay, Mersin ve Antalya için yapılan tsunami uyarısı kısa bir süre sonra geri çekildi.

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DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Hatay ve Kahramanmaraş deprem vefat sayısı güncellendi! AFAD ile deprem ölü sayısı kaç oldu?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor.

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Hatay ve Kahramanmaraş deprem vefat sayısı güncellendi! AFAD ile deprem ölü sayısı kaç oldu?

80 BİN 863 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edildi.

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DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Hatay ve Kahramanmaraş deprem vefat sayısı güncellendi! AFAD ile deprem ölü sayısı kaç oldu?

DEPREMLER BİRÇOK İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi.

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