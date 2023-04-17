DEPREM SON DAKİKA: Hatay deprem ile sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Hatay deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Hatay Kırıkhan merkezli bir deprem meydana geldi. 11 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremi sonrası paniğe kapılan vatandaşlar az önce Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri 17 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile takip ediliyor. İşte, Hatay deprem son dakika gelişmeleri...