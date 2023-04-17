DEPREM SON DAKİKA: Hatay deprem ile sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre, Hatay'da şiddetli bir deprem oldu. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Ülke genelinde çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken Hatay Kırıkhan merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 17 Nisan 2023 Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...