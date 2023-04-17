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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Hatay deprem ile sallandı! Az önce Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 17.04.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 19:08

DEPREM SON DAKİKA: Hatay deprem ile sallandı! Az önce Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Hatay deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Hatay Kırıkhan merkezli bir deprem meydana geldi. 11 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremi sonrası paniğe kapılan vatandaşlar az önce Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri 17 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile takip ediliyor. İşte, Hatay deprem son dakika gelişmeleri...

DEPREM SON DAKİKA: Hatay deprem ile sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre, Hatay'da şiddetli bir deprem oldu. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Ülke genelinde çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken Hatay Kırıkhan merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 17 Nisan 2023 Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

DEPREM SON DAKİKA: Hatay deprem ile sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: HATAY'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre; Hatay ili Kırıkhan ilçesinde saat 18.54''te 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşıık 5,68 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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DEPREM SON DAKİKA: Hatay deprem ile sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Afrin, Halep (Suriye) - [06.26 km] Kırıkhan (Hatay)

Tarih:2023-04-17

Saat:18:54:32 TSİ

Enlem:36.467 N

Boylam:36.592 E

Derinlik:5.68 km

DEPREM SON DAKİKA: Hatay deprem ile sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ VERİLERİ

AKPINAR-KUMLU (HATAY)https:/

17.04.2023

18:54:32 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 19.5 km

DEPREM SON DAKİKA: Hatay deprem ile sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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