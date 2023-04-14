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Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:06

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: İzmir deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre İzmir Bergama merkezli bir deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce İzmir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 14 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, İzmir deprem son dakika gelişmeleri...

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre, İzmir'de deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirlerde yaşayan vatandaşlar her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Ülke genelinde çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken İzmir Bergama merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 14 Nisan 2023 İzmir deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü internet sitesinde yer alan bilgiye göre; İzmir ili Bergama ilçesinde saat 10.04'te 3,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşıık 3,8 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

ZAGNOS-BERGAMA (IZMIR) https:/

14.04.2023

10:04:54 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 3.8 km

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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