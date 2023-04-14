İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: İzmir deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre İzmir Bergama merkezli bir deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce İzmir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 14 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, İzmir deprem son dakika gelişmeleri...