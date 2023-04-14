İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre, İzmir'de deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirlerde yaşayan vatandaşlar her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Ülke genelinde çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken İzmir Bergama merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 14 Nisan 2023 İzmir deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...