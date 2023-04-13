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Giriş Tarihi: 13.04.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 17:06

DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Malatya Pütürge merkezli deprem kaydedildi. 11 ili etkileyen yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede yaşayan halk endişeye kapılıyor. Bu noktada az önce Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt aranıyor. 13 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Malatya deprem son dakika gelişmeleri...

DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre, Malatya'da korkutan bir deprem yaşandı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirlerde büyük küçük sarsıntılar meydana geliyor. Bölgedeki artçılar devam ederken her sarsıntı sonrası vatandaşlar paniğe kapılıyor. Son olarak Malatay Pütürge merkezli bir deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 13 Nisan 2023 Malatay deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 16.47'de 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 13,18 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

YER:PÜTÜRGE (MALATYA)

Büyüklük:3.6 (Ml)

Tarih:2023-04-13

Saat:16:47:12 TSİ

Enlem:38.218 N

Boylam:38.658 E

Derinlik:13.18 km

DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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