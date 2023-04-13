DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre, Malatya'da korkutan bir deprem yaşandı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirlerde büyük küçük sarsıntılar meydana geliyor. Bölgedeki artçılar devam ederken her sarsıntı sonrası vatandaşlar paniğe kapılıyor. Son olarak Malatay Pütürge merkezli bir deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 13 Nisan 2023 Malatay deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...