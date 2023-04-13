DEPREM SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! Az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Malatya Pütürge merkezli deprem kaydedildi. 11 ili etkileyen yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede yaşayan halk endişeye kapılıyor. Bu noktada az önce Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt aranıyor. 13 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Malatya deprem son dakika gelişmeleri...