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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! 11 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü ve merkez üssü
Giriş Tarihi: 11.04.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 11:57

DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! 11 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü ve merkez üssü

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Malatya Hekimhan merkezli bir deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, 11 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Malatya deprem son dakika gelişmeleri...

DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! 11 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü ve merkez üssü

Gelen son dakika haberine göre, Malatya'da deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntı sonrası endişe yaşıyor. Ülke genelinde her gün birçok kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken Malatya Hekimhan merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 11 Nisan 2023 Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! 11 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü ve merkez üssü

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU! MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Malatya ili Hekimhan ilçesinde saat 11.41'de bir deprem kaydedildi.

3,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 21.44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! 11 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü ve merkez üssü

YER:HEKİMHAN (MALATYA)

Büyüklük:3.8 (Ml)

Tarih:2023-04-11

Saat:11:41:32 TSİ

Enlem:38.807 N

Boylam:37.903 E

Derinlik:21.44 km

DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! 11 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü ve merkez üssü

KANDİLLİ VERİLERİ

DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA)

11.04.2023

11:41:32 TSİ

Büyüklük: 3.7

Derinlik: 2.5 km

DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! 11 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü ve merkez üssü

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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