DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! 11 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü ve merkez üssü

Gelen son dakika haberine göre, Malatya'da deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntı sonrası endişe yaşıyor. Ülke genelinde her gün birçok kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken Malatya Hekimhan merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 11 Nisan 2023 Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...