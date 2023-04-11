DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! 11 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü ve merkez üssü

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Malatya Hekimhan merkezli bir deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, 11 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Malatya deprem son dakika gelişmeleri...