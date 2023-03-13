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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Tokat'ta korkutan deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Tokat deprem merkez üssü ve büyüklüğü
Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 09:50

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Tokat'ta korkutan deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Tokat deprem merkez üssü ve büyüklüğü

Son dakika deprem haberi: Tokat deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Tokat Yağmurlu köyü merkezli bir deprem yaşandı. Hemen ardından Niksar üzerinde bir sarsıntı daha kaydedildi. Yüzyılın felaketi ardından paniğe kapılan halk az önce Tokat'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 13 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Türkiye genelinde fay hattı üzerinde yaşanan hareketlilik takip ediliyor. İşte, Tokat deprem son dakika gelişmeleri…

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Tokat’ta korkutan deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Tokat deprem merkez üssü ve büyüklüğü

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli felaketin ardından aktif fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntının ardından paniğe kapılıyor. Afet bölgesinde artçılar sürerken Tokat Yağmurlu köyünde deprem oldu. Ardından Niksar ilçesi de sarsıntı yaşadı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 13 Mart 2023 Tokat deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Tokat’ta korkutan deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Tokat deprem merkez üssü ve büyüklüğü

TOKAT'TA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

13 Mart 2023 Pazartesi saat 08:04'te Tokat'ın Yağmurlu ilçesinde meydana gelen deprem 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

08.13'te ise Niksar merkezli deprem 3.0 olarak kaydedildi.

Kandilli depremlerin derinliğini 5 km olarak duyurdu.

Gelişmeler takip ediliyor.

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DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Tokat’ta korkutan deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Tokat deprem merkez üssü ve büyüklüğü

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DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Tokat’ta korkutan deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Tokat deprem merkez üssü ve büyüklüğü

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Tokat’ta korkutan deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Tokat deprem merkez üssü ve büyüklüğü

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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