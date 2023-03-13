Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Tokat'ta korkutan deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Tokat deprem merkez üssü ve büyüklüğü

Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 09:50

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Tokat'ta korkutan deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Tokat deprem merkez üssü ve büyüklüğü

Son dakika deprem haberi: Tokat deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Tokat Yağmurlu köyü merkezli bir deprem yaşandı. Hemen ardından Niksar üzerinde bir sarsıntı daha kaydedildi. Yüzyılın felaketi ardından paniğe kapılan halk az önce Tokat'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 13 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Türkiye genelinde fay hattı üzerinde yaşanan hareketlilik takip ediliyor. İşte, Tokat deprem son dakika gelişmeleri…