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Haberler Yaşam VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 06.04.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 17:23

VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Van deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Van İpekyolu Yukarıgölalan merkezli bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş deprem felaketi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Van'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Van deprem son dakika gelişmeleri...

VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre Van'da şiddetli bir deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi ardından afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Bölgedeki artçılar devam ederken Van İpekyolu Yukarıgölalan merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 6 Nisan 2023 Van deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: VAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Van'ın İpekyolu ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Van ili İpekyolu ilçesinde saat 16:46'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

YUKARIGOLALAN-(VAN)

06.04.2023

16:46:50 TSİ

Büyüklük: 4.1

Derinlik: 5.0 km

VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise Van ili Tuşba ilçesinde saat 16:46'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin yaklaşık 7.04 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Yer:Tuşba (Van)

Büyüklük:3.5 (Ml)

Tarih:2023-04-06

Saat:16:46:51 TSİ

Enlem:38.825 N

Boylam:43.56 E

Derinlik:7.04 km

SON DAKİKA