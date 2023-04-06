VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Van deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Van İpekyolu Yukarıgölalan merkezli bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş deprem felaketi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Van'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Van deprem son dakika gelişmeleri...