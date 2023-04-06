VAN DEPREM SON DAKİKA: Az önce Van’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre Van'da şiddetli bir deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi ardından afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Bölgedeki artçılar devam ederken Van İpekyolu Yukarıgölalan merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 6 Nisan 2023 Van deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...