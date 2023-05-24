Haberler Yaşam Deprem sonrası 11 şehirde hummalı çalışma: İşte yapılacak konut ve köy evlerinin sayısı

Giriş Tarihi: 24.05.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 10:05

Deprem sonrası 11 şehirde hummalı çalışma: İşte yapılacak konut ve köy evlerinin sayısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremden sonra, inşa ettiği deprem konutlarıyla yaraları sararak, kentleri yeniden ayağa kaldırıyor. TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 kalıcı deprem konutu yapılacak. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. Toplamda 124 bin 352 konutun ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı.