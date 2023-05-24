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Haberler Yaşam Deprem sonrası 11 şehirde hummalı çalışma: İşte yapılacak konut ve köy evlerinin sayısı
Giriş Tarihi: 24.05.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 10:05

Deprem sonrası 11 şehirde hummalı çalışma: İşte yapılacak konut ve köy evlerinin sayısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremden sonra, inşa ettiği deprem konutlarıyla yaraları sararak, kentleri yeniden ayağa kaldırıyor. TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 kalıcı deprem konutu yapılacak. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. Toplamda 124 bin 352 konutun ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı.

MURAT KARAMAN
Deprem sonrası 11 şehirde hummalı çalışma: İşte yapılacak konut ve köy evlerinin sayısı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem afetinden sonra; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle kalıcı deprem konutları ve köy evlerinin inşa çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Deprem sonrası 11 şehirde hummalı çalışma: İşte yapılacak konut ve köy evlerinin sayısı

Bu kapsamda, "TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 kalıcı deprem konutu yapılacak.

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Deprem sonrası 11 şehirde hummalı çalışma: İşte yapılacak konut ve köy evlerinin sayısı

İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. Toplamda 124 bin 352 konutun ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı.

Deprem sonrası 11 şehirde hummalı çalışma: İşte yapılacak konut ve köy evlerinin sayısı

İLK KÖY EVLERİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TESLİM ETMİŞTİ
Afetten sonra inşa edilen ilk köy evleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla düzenlenen törenle Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar ve Mesthüyük köyü ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde vatandaşlara teslim edilmişti.

Deprem sonrası 11 şehirde hummalı çalışma: İşte yapılacak konut ve köy evlerinin sayısı

RADYE TEMEL ÜZERİNE TÜNEL KALIP SİSTEMİ KULLANILACAK
11 ilde yürütülen 11 ayrı master çalışması çerçevesinde, Türkiye'nin ileri gelen mimarlarıyla inşa edilen konutlar, bilimsel anlamda en doğru ve en sağlam temel olarak görülen radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa ediliyor.

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