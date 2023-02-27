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Deprem uzmanı 'Her an olabilir' diyerek uyardı! Artçı depremlerin şiddeti...
Giriş Tarihi: 27.02.2023 17:00
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
17:00
Deprem uzmanı 'Her an olabilir' diyerek uyardı! Artçı depremlerin şiddeti...
Malatya'da meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, artçı depremlerin her an olabileceğini söyledi. Evlere kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirten Ercan, ana depremin büyüklüğü nedeniyle artçıların 6,7'ye kadar çıkabileceğini dile getirdi.