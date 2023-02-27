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Haberler Yaşam Deprem uzmanı 'Her an olabilir' diyerek uyardı! Artçı depremlerin şiddeti...
Giriş Tarihi: 27.02.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 17:00

Deprem uzmanı 'Her an olabilir' diyerek uyardı! Artçı depremlerin şiddeti...

Malatya'da meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, artçı depremlerin her an olabileceğini söyledi. Evlere kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirten Ercan, ana depremin büyüklüğü nedeniyle artçıların 6,7'ye kadar çıkabileceğini dile getirdi.

İHA
Deprem uzmanı ’Her an olabilir’ diyerek uyardı! Artçı depremlerin şiddeti...

Malatya'da meydana gelen depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, uyarılarda bulundu. Bu depremin artçı olduğunu söyleyen Ercan; artçıların devam edeceğini, bazılarının ise yıkıcı olabileceğini belirterek, "Evlere kesinlikle girilmemelidir" dedi.

Deprem uzmanı ’Her an olabilir’ diyerek uyardı! Artçı depremlerin şiddeti...

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından, Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan önemli açıklama ve uyarılarda bulundu.

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Deprem uzmanı ’Her an olabilir’ diyerek uyardı! Artçı depremlerin şiddeti...

Malatya'da yaşanan depremin artçı olduğunu söyleyen Ercan, 11 ilde 160 bin kilometrekarelik alanda artçı depremlerin her an yaşanabileceğini ve büyüklüklerinin 6,7'ye kadar varacağını belirtti. Bu depremlerin bazılarının yıkıcı olabileceğine de dikkat çeken Ercan, evlere kesinlikle girilmemesi gerektiğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

Deprem uzmanı ’Her an olabilir’ diyerek uyardı! Artçı depremlerin şiddeti...

"HER AN ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR"

Malatya'da yaşanan depremin artçı olduğunu ve bölgede yeni artçıların beklendiğini belirten Ercan, "5,6'lık deprem, artçı bir deprem. 7,9 ve 7,6'lık depremden sonra artçı depremler en az 3 ile 4 ay yoğun olarak sürecek. Dolayısıyla daha bu yoğunluğu göremedik. Yani ilk gün bir 6,6 oldu. Daha sonra geçen gün Hatay'da 6,4'lük bir deprem oldu. Sonra bir 5'lik deprem oldu ve bugün de 5,6'lık bir deprem oldu. Bunlar o bölgedeki gerginlikleri boşaltmak için henüz yeterli değil.

Deprem uzmanı ’Her an olabilir’ diyerek uyardı! Artçı depremlerin şiddeti...

O bölgede halen boşalmamış yerin altında gerginlikler var. Dolayısıyla bir tarafta Elazığ, bir tarafta Hatay, bir tarafta Kozan, bir tarafta Diyarbakır olmak üzere yaklaşık 11 ilde 160 bin kilometrekarelik alanda artçı depremler her an olabilir.

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