Deprem uzmanı ’Her an olabilir’ diyerek uyardı! Artçı depremlerin şiddeti...

"HER AN ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR"

Malatya'da yaşanan depremin artçı olduğunu ve bölgede yeni artçıların beklendiğini belirten Ercan, "5,6'lık deprem, artçı bir deprem. 7,9 ve 7,6'lık depremden sonra artçı depremler en az 3 ile 4 ay yoğun olarak sürecek. Dolayısıyla daha bu yoğunluğu göremedik. Yani ilk gün bir 6,6 oldu. Daha sonra geçen gün Hatay'da 6,4'lük bir deprem oldu. Sonra bir 5'lik deprem oldu ve bugün de 5,6'lık bir deprem oldu. Bunlar o bölgedeki gerginlikleri boşaltmak için henüz yeterli değil.