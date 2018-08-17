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"de 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir"

Giriş Tarihi: 17.08.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 14:33
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"de 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir"
Depremde 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremin ne büyüklükte ve nerede olacağının cevabını her zaman verebileceklerini belirterek, "Bunları söylerken, depremle yaşamayı öğretmek çabasındayız, vatandaş depremi bilecek ve ona hazırlıklı olacak.

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"de 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir"
Depremde 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir

öncesinde alınabilecek 1 birimlik basit bir önlem, deprem sonrasında size 100 birimlik olarak geri dönebilir. Geçen seneden beri ne var dediğiniz zaman biz bir şeye çok daha eminiz; Marmara'daki deprem minimum 7,2 olacak. Umarım bu söylemi 50-60 sene daha söyleriz. 'Olacak, olacak' deriz, olmamış olur, ama maalesef bu deprem gerçeği bir gün olacak." dedi.

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"de 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir"
Depremde 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir

Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ın katılımıyla 17 Ağustos Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla rasathanenin Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Özener, 1894'teki İstanbul Depremi'nin ardından deprem gözlemlerinin başlatıldığını hatırlatarak, "Dolayısıyla biz deprem gözlemlerine ABD'den daha önce başlıyoruz." diye konuştu.

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"de 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir"
Depremde 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir

17 Ağustos 1999 i sırasında 30 sismik istasyon bulunurken, bugün sayının 240'ın üzerinde olduğunu kaydeden Özener, geçen yıl 6 istasyon daha kurulduğunu, önümüzdeki yıl da minimum 6 istasyon kurulmasının planlandığını bildirdi. Özener, deprem algılama kapasitesinin arttığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı: "Geldiğimiz noktada tüm Türkiye'de olan depremleri belirli bir eşik seviyesiyle algılayıp kaydediyoruz. Yıllara göre deprem artmıyor aslında deprem algılama kapasitemiz artıyor.

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"de 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir"
Depremde 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir

Şu anda yılda ortalama 13-15 bin civarında oluyor. Geçen yıl esktrem bir durum yaşadık. Çanakkale Ayvacık, İzmir Karaburun ve Bodrum, Kos depreminden sonra çok fazla artçıları olduğu için 34 bin üzerinde deprem yaşadık bu coğrafyada. Bugün de sayımız 7 binin üzerinde. Bu coğrafyada, 1900-2018 arasında ortalama 6 yılda bir 7'nin üzerinde bir depremle karşılaşıyoruz. Bu, istatistiki bir veridir.

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"de 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir"
Depremde 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir

1900'den bu yana ülkemizde 7'nin üzerinde 33 meydana geldi, 90 bin vatandaşımız canını kaybetti. En büyüğü de 7,9 büyüklüğündeki Erzincan Depremi'dir." 1999 depreminin ardından depremin sismik boşluk olarak adlandırılan yerinin Marmara Denizi'nin ortasında olduğunu anlatan Özener, " O boşluk da bir gün dolacak. Ne zaman dolacak bilmiyoruz, onu araştırıyoruz, çabalarımız hep bunun üzerine." ifadelerini kullandı.

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"de 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir"
Depremde 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir

İSTANBUL ACİL MÜDAHALE SİSTEMİ

Özener, olası bir Marmara inden sonra 2 metreye varacak tsunami dalgaları beklendiğini de dile getirdi. İstanbul Acil Müdahale Sistemi'ne ilişkin bilgi veren Özener, olası bir depremden sonra hangi bölgelerde binalarda oluşacak hasarlar ve yaşamsal kayıplarla ilgili öngörüde bulunabildiklerini, 110 istasyondan oluşan sistemde, İGDAŞ'la işbirliğinden sonra istasyon sayısının 800'ün üzerine çıkartıldığını belirtti. Özener, Türk ve Japon bilim insanlarının gerçekleştirdiği 5 yıl süren MarDim projesine değinerek, "Projede Marmara Denizi'nden geçen fayın farklı parçalarının farklı özellikler taşıdığını öğrendik.

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