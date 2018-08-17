Depremde 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir

Şu anda yılda ortalama 13-15 bin civarında deprem oluyor. Geçen yıl esktrem bir durum yaşadık. Çanakkale Ayvacık, İzmir Karaburun ve Bodrum, Kos depreminden sonra çok fazla artçıları olduğu için 34 bin üzerinde deprem yaşadık bu coğrafyada. Bugün de sayımız 7 binin üzerinde. Bu coğrafyada, 1900-2018 arasında ortalama 6 yılda bir 7'nin üzerinde bir depremle karşılaşıyoruz. Bu, istatistiki bir veridir.