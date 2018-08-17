Depremde 1 birimlik önlem, 100 birim olarak geri dönebilir

İSTANBUL ACİL MÜDAHALE SİSTEMİ
Özener, olası bir Marmara depreminden sonra 2 metreye varacak tsunami dalgaları beklendiğini de dile getirdi. İstanbul Acil Müdahale Sistemi'ne ilişkin bilgi veren Özener, olası bir depremden sonra hangi bölgelerde binalarda oluşacak hasarlar ve yaşamsal kayıplarla ilgili öngörüde bulunabildiklerini, 110 istasyondan oluşan sistemde, İGDAŞ'la işbirliğinden sonra istasyon sayısının 800'ün üzerine çıkartıldığını belirtti. Özener, Türk ve Japon bilim insanlarının gerçekleştirdiği 5 yıl süren MarDim projesine değinerek, "Projede Marmara Denizi'nden geçen fayın farklı parçalarının farklı özellikler taşıdığını öğrendik.