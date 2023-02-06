Haberler Yaşam Deprem’de kapanan yollar güncellendi! Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık?

Giriş Tarihi: 06.02.2023 20:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 20:12

Deprem’de kapanan yollar güncellendi! Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman illerinde de etkili olan 7.7 şiddetindeki deprem sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasında kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar güncellenerek ilan edildi. Yolda olanlar ve yola çıkacak olanlar ise deprem'de kapanan yollar'la ilgili bilgi edinmek isteyerek Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.