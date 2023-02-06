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Haberler Yaşam Deprem’de kapanan yollar güncellendi! Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 20:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 20:12

Deprem’de kapanan yollar güncellendi! Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman illerinde de etkili olan 7.7 şiddetindeki deprem sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasında kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar güncellenerek ilan edildi. Yolda olanlar ve yola çıkacak olanlar ise deprem'de kapanan yollar'la ilgili bilgi edinmek isteyerek Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Deprem’de kapanan yollar güncellendi! Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Kahramanmaraş ve çevre illeri etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem sonrasında kullanıma kapanan yolları açıkladı. An itibariyle yolda olanlar ve bölgede yer alan yolları kullanmayı düşünenler Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık? şeklindeki sorulara cevap arıyor.

SON DAKİKA DEPREMDE HANGİ YOLLAR KAPANDI, HANGİ YOLLAR AÇIK?

Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Deprem’de kapanan yollar güncellendi! Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasında belirtilen deprem nedeniyle kapalı olan yollar şöyle;

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Deprem’de kapanan yollar güncellendi! Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık?
  • Hatay-Reyhanlı karayolu
  • Bahçe-Gaziantep Batı Kavşağı
  • Adıyaman Gölbaşı-Karanlıkdere

Deprem’de kapanan yollar güncellendi! Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık?

Bölgede açık ve kapalı olan yolların haritası şöyle...

Deprem’de kapanan yollar güncellendi! Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş depremde hangi yollar kapandı, hangi yollar açık?

Kar nedeniyle kapalı olan yollar ise şöyle;

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı

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