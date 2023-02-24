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Depremzede eski eşini kaynar suyla yaktı! İfadesinde öyle bir şey söyledi ki: "Artçı deprem yüzünden..."
Giriş Tarihi: 24.02.2023 16:44
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
16:45
Depremzede eski eşini kaynar suyla yaktı! İfadesinde öyle bir şey söyledi ki: "Artçı deprem yüzünden..."
Hatay'da depremi yaşayan Alev Altun (25), eski eşinin şiddetinden kurtulamadı. Depremden sonra, daha güvenli olduğunu düşündüğü için eski eşinin evine giden Altun, 19 Şubat gecesi korkunç bir olay yaşadı. Eski eşi Savaş Altun, Alev Altun uyuduğu sırada üzerine kaynar su döktü. Talihsiz kadın ne olup bittiğini anlayamadan, eski eşi çocuklarını da yanına alıp kaçtı. Gözaltına alınan eski kocanın ifadesinde öyle bir şey söyledi ki...