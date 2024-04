Depremzede kadına ölüm tehdidi: Konteynerime gelip baskın yapıyor!

Benim can güvenliğim yok. Savcılığa bütün tehdit, hakaret ve ses kayıtlarını verdiğim halde mahkeme bile olmadı. Mahkemeye çıkıp konuşmadan her şey iptal oluyor. İhlal tutanağı yazıldı onun yazılmasına rağmen yaşadığım yere geliyor. Eski eşim evlendiğimden bu yana ölüm mesajları atıyor. Can güvenliğimden korkuyorum, şu an ölüm tehlikem var. Eski eşim bana çalıştığım zamanlarda nafaka davası açtı ve ben şu an çalışmadığım halde her ay bin lira nafaka parası ödüyorum. Bunu da yeni evlendiğim eşim ödüyor" dedi.