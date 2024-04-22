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Depremzede kadına ölüm tehdidi: Konteynerime gelip baskın yapıyor!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
10:48
Depremzede kadına ölüm tehdidi: Konteynerime gelip baskın yapıyor!
Hatay'da depremzede Nimet Girişken, 3 yıl önce eşinden boşandı. 4 ay önce yeni bir evlilik yapan Girişken, eski eşinin ölüm tehdidiyle kabusu yaşadı. Tehdit edildiğini ve tacize uğradığını söyleyen Girişken, "Uzaklaştırması olmasına rağmen konteynerime gelip baskın yapıyor" diyerek ağladı.