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Haberler Yaşam Dere yatağında korkunç manzara: Yarı çıplak kadını cansız manken sandı ama gerçek bambaşka çıktı!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 10:29

Dere yatağında korkunç manzara: Yarı çıplak kadını cansız manken sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

Bursa'da esrarengiz bir olay yaşandı. Dere kenarında dinlenmek için mola veren bir kişi, su kenarında kadın cesedi ile karşılaştı. Cesedi önce cansız mankene benzeten vatandaş durumu fark edince hemen polisi aradı. Cesedin Semra Elmas'a ait olduğu ortaya çıktı...

Dere yatağında korkunç manzara: Yarı çıplak kadını cansız manken sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

Bursa'da esrarengiz bir olay yaşandı. Dere kenarında dinlenmek için mola veren bir kişi, su kenarında kadın cesedi ile karşılaştı. Cesedi önce cansız mankene benzeten vatandaş durumu fark edince hemen polisi aradı. Cesedin Semra Elmas'a ait olduğu ortaya çıktı.

Dere yatağında korkunç manzara: Yarı çıplak kadını cansız manken sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

Ayaklarını serinletmek için dereye yaklaşan Han, yarı çıplak halde kadın cesedi gördü. Mehmet Ali Han'ın 12 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD, ekipleri sevk edildi.

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Dere yatağında korkunç manzara: Yarı çıplak kadını cansız manken sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir bulguya rastlanmayan ceset, kimliğinin ve ölüm nedenin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Dere yatağında korkunç manzara: Yarı çıplak kadını cansız manken sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

Kadın cesedini gören Mehmet Ali Han, ''Aracım yağ eksilttiğinden dolayı biraz dinlenmek istedim.

Dere yatağında korkunç manzara: Yarı çıplak kadını cansız manken sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

Dere yatağında yarı çıplak bir kadını, önce cansız manken zannettim.

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