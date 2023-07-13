Haberler Yaşam Dere yatağında korkunç manzara: Yarı çıplak kadını cansız manken sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

Giriş Tarihi: 13.07.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 10:29

Dere yatağında korkunç manzara: Yarı çıplak kadını cansız manken sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

Bursa'da esrarengiz bir olay yaşandı. Dere kenarında dinlenmek için mola veren bir kişi, su kenarında kadın cesedi ile karşılaştı. Cesedi önce cansız mankene benzeten vatandaş durumu fark edince hemen polisi aradı. Cesedin Semra Elmas'a ait olduğu ortaya çıktı...