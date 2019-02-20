Baraj gölleri ve nehirlerde zaman zaman yakalanan büyük balıklar herkesin dikkatini çekiyor. Son olara Manisa'daki Demirköprü Baraj Gölü'nde ağırlığı 100 kiloyu geçen dev bir yayın balığı yakalandı. Fotoğrafları görenler şaşkına döndü. Salihli ve Köprübaşı İlçeleri arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü'nde yakalanan dev yayın balığı dikkat çekti. 2,5 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki yayın balığını görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Dev yayın balığını yakalayan balıkçı Osman Doğan, 'Arkadaşlarla birlikte baraj gölünde ava çıkmıştık. Ağlarımıza yakalanan dev yayın balığını görünce biz de şaşırdık' dedi. Baraj gölünde zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabiliyor. Ancak gerek boyları, gerek ağırlıkları nedeniyle bu balıkları yakalamak çok da kolay değil. Uzun uğraşların sonucunda balığı yakalamak mümkün olabiliyor. Yayın balığı, İstanbul'dan gelen alıcılara kilogramı 20 liradan satıldı.