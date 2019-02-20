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Dev görenleri şaşırttı

Baraj gölleri ve nehirlerde zaman zaman yakalanan büyük balıklar herkesin dikkatini çekiyor. Son olara 'daki 'nde ağırlığı 100 kiloyu geçen dev bir yakalandı. Fotoğrafları görenler şaşkına döndü.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 20.02.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 17:29
Dev yayın balığı görenleri şaşırttı
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Dev yayın balığı görenleri şaşırttı

Salihli ve Köprübaşı İlçeleri arasında bulunan 'nde yakalanan dev dikkat çekti. 2,5 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki yayın balığını görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Dev yayın balığı görenleri şaşırttı

Dev yayın balığını yakalayan balıkçı Osman Doğan, "Arkadaşlarla birlikte baraj gölünde ava çıkmıştık. Ağlarımıza yakalanan dev yayın balığını görünce biz de şaşırdık" dedi.

Dev yayın balığı görenleri şaşırttı

Baraj gölünde zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabiliyor.

Dev yayın balığı görenleri şaşırttı

Ancak gerek boyları, gerek ağırlıkları nedeniyle bu balıkları yakalamak çok da kolay değil. Uzun uğraşların sonucunda balığı yakalamak mümkün olabiliyor.

Dev yayın balığı görenleri şaşırttı

, İstanbul'dan gelen alıcılara kilogramı 20 liradan satıldı.

Dev yayın balığı görenleri şaşırttı
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