Devlet o aileye sahip çıktı!

Sekiz aylık hamile olduğunu, doğacak çocuğu için daha hiçbir şey alamadığını söyleyen Gülçin İvdil ise, "Durumumuz yok, ev soğuk, evde kertenkeleler dolaşıyor, üşüyoruz. Bu ısıtıcıyla ısınıyoruz, ama ancak kendini ısıtıyor, bizi ısıtmıyor. Soba da alamadık. Lütfen bize yardım edin, rica ediyoruz. Neresi olursa olsun, ben başka bir yerde kalmaya razıyım. Öyle bir zaman oluyor ki, çaya kuru ekmeği batırıp da yiyorum. Bir taraftan da eşime üzülüyorum. Eşimin akciğerinde leke varmış, ameliyat olması lazım. İyi huylu mu, kötü huylu mu bilmiyoruz. Benim ilacımı da alamadık, eşimin ilacını da alamadık. Hastaneye gidiyoruz, bize para veriyorlar sadaka olsun diye. Kim yardımda bulunuyorsa Allah razı olsun. Bu evdeki eşyaların hepsi oradan buradan gelen eşyalar" dedi.

