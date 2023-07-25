Devlet ses sanatçısının böbreğiyle yeniden doğdu: Hastaneye çağırdıklarında hissetmiştim!

Beyin ölümü gerçekleşince, oğlu Ata Ertürk'e (24) olan vasiyeti üzerine organları bağışlanan Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk'ün (66) böbreklerinden biri, Bursa'da böbrek nakli için bekleyen taksi şoförü İsa Bay'a (41) nakledildi. 6 ay önce sıraya girdiğini, 2 ay önce çağrılmasına rağmen naklinin gerçekleşemediğini söyleyen Bay, "Yaklaşık 30 yıldır diyaliz makinesine bağlı tedavi görüyorum. Evde otururken telefonum çaldı. Beni tekrar hastaneye çağırdılar. Hemen gittim. Beklediğim böbreğe bu kez kavuştum" şeklinde konuştu…