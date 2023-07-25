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Haberler Yaşam Devlet ses sanatçısının böbreğiyle yeniden doğdu: Hastaneye çağırdıklarında hissetmiştim!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 11:14

Devlet ses sanatçısının böbreğiyle yeniden doğdu: Hastaneye çağırdıklarında hissetmiştim!

Beyin ölümü gerçekleşince, oğlu Ata Ertürk'e (24) olan vasiyeti üzerine organları bağışlanan Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk'ün (66) böbreklerinden biri, Bursa'da böbrek nakli için bekleyen taksi şoförü İsa Bay'a (41) nakledildi. 6 ay önce sıraya girdiğini, 2 ay önce çağrılmasına rağmen naklinin gerçekleşemediğini söyleyen Bay, "Yaklaşık 30 yıldır diyaliz makinesine bağlı tedavi görüyorum. Evde otururken telefonum çaldı. Beni tekrar hastaneye çağırdılar. Hemen gittim. Beklediğim böbreğe bu kez kavuştum" şeklinde konuştu…

Devlet ses sanatçısının böbreğiyle yeniden doğdu: Hastaneye çağırdıklarında hissetmiştim!

Bursa'dan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşen ve evinde eşyalarını taşıdığı sırada merdivenlerden düşüp beyin kanaması geçiren Devlet Ses Sanatçısı Mehmet Ertürk geçen hafta cuma günü yaşamını yitirdi. Tek çocuğu olan oğlu Ata Ertürk'e sağlığında organlarının bağışlanması için vasiyette bulunan Mehmet Ertürk'ün alınan organları bağışlandı. Ertürk'ün böbreği 30 yıldır diyaliz makinasına bağlı yaşayan ve 6 aydır sırada bekleyen Bursa'da taksi şoförü İsa Bay'a hayat oldu.

Devlet ses sanatçısının böbreğiyle yeniden doğdu: Hastaneye çağırdıklarında hissetmiştim!

Özel bir hastanede yaklaşık 2 saatlik başarılı operasyonun ardından yeni böbreği takılan İsa Bay, 11 yaşında yüksek tansiyon hastası olduğunu söyledi. "Tansiyonumu hiç düşüremediler" diyen Bay, "Sonunda böbreklerimi kaybettim. Ben bu hastalığı 30 yıldır yaşıyorum. İki ay önce yeniden nakil işlemi için çağırmışlardı ama olmadı. Geçen cumartesi günü tekrar hastaneye çağırdılar. Böbreğin bana nakil edileceğini hissetmiştim" dedi. Organ bağışının hayat kurtardığını belirten Bay, herkesin bu konuda duyarlı olmasını istedi.


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Devlet ses sanatçısının böbreğiyle yeniden doğdu: Hastaneye çağırdıklarında hissetmiştim!

'BAŞARILI BİR AMELİYAT OLDU'
Böbrek nakli ameliyatına giren doktorlardan, Üroloji bölümünde görev yapan Op. Dr. Mahmut Esat Danışoğlu, "Cuma akşamı bizi aradılar ve beyin ölümü gerçekleşen bir hasta olduğunu söylediler.


Devlet ses sanatçısının böbreğiyle yeniden doğdu: Hastaneye çağırdıklarında hissetmiştim!

Nakil sırası bizim merkezdeydi ve donörden organ temini için Çanakkale'ye gittik. Karaciğer, böbrek ve kornea çıkarımının ardından 30 yıllık diyaliz hastası olan İsa Bey'e cumartesi günü böbrek naklini gerçekleştirdik.

Devlet ses sanatçısının böbreğiyle yeniden doğdu: Hastaneye çağırdıklarında hissetmiştim!

Başarılı bir ameliyat oldu. Her şey yolunda gidiyor. Hastamız, 11 yaşından beri diyaliz tedavisi alıyor.

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