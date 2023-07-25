Devlet ses sanatçısının böbreğiyle yeniden doğdu: Hastaneye çağırdıklarında hissetmiştim!

Özel bir hastanede yaklaşık 2 saatlik başarılı operasyonun ardından yeni böbreği takılan İsa Bay, 11 yaşında yüksek tansiyon hastası olduğunu söyledi. "Tansiyonumu hiç düşüremediler" diyen Bay, "Sonunda böbreklerimi kaybettim. Ben bu hastalığı 30 yıldır yaşıyorum. İki ay önce yeniden nakil işlemi için çağırmışlardı ama olmadı. Geçen cumartesi günü tekrar hastaneye çağırdılar. Böbreğin bana nakil edileceğini hissetmiştim" dedi. Organ bağışının hayat kurtardığını belirten Bay, herkesin bu konuda duyarlı olmasını istedi.





