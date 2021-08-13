Devlet tüm imkânlarıyla yaraları sarmak için seferber oldu! Sular çekildi acı tablo ortaya çıktı

Bozkurt İlçesi'nde bulunan ve vatandaşların uğrak yeri olan Sınarcık ve Cumhuriyet Caddelerinde işyerleri olan esnaf, selden en fazla etkilen kesim oldu. Sel o kadar şiddetliydi ki, anonsu duyan esnaf ve vatandaşlar kendilerini iş yerlerinden dışarıya atarak canlarını zor kurtardı.



