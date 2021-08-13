HaberlerYaşamDevlet tüm imkânlarıyla yaraları sarmak için seferber oldu! Sular çekildi acı tablo ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.08.2021 09:46Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 10:49
Devlet tüm imkânlarıyla yaraları sarmak için seferber oldu! Sular çekildi acı tablo ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı. Aşırı yağış sonrası oluşan selde, sular altında kalan ilçe savaş alanına dönerken, 25 kişi ise hayatını kaybetti. Devlet tüm imkânları seferber ederek Bozkurt halkın yaralarını sarmaya başladı.Sel felaketi sonrası çıkan acı tabloda işyerlerinden geriye harabe gören esnaf, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini bildiklerini ve birlikte yaraları saracaklarını dile getirdi.