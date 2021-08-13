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Haberler Yaşam Devlet tüm imkânlarıyla yaraları sarmak için seferber oldu! Sular çekildi acı tablo ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.08.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 10:49

Devlet tüm imkânlarıyla yaraları sarmak için seferber oldu! Sular çekildi acı tablo ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı. Aşırı yağış sonrası oluşan selde, sular altında kalan ilçe savaş alanına dönerken, 25 kişi ise hayatını kaybetti. Devlet tüm imkânları seferber ederek Bozkurt halkın yaralarını sarmaya başladı.Sel felaketi sonrası çıkan acı tabloda işyerlerinden geriye harabe gören esnaf, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini bildiklerini ve birlikte yaraları saracaklarını dile getirdi.

ÖMER ÇETİN
MEVLÜT HASGÜL
Devlet tüm imkânlarıyla yaraları sarmak için seferber oldu! Sular çekildi acı tablo ortaya çıktı

Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın illerini aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki görüntüler felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Selde sürüklenen ağaçlar, zarar gören binalar ve köprülerin çökmesiyle ile birlikte ilçe adete savaş alanına döndü.

Devlet tüm imkânlarıyla yaraları sarmak için seferber oldu! Sular çekildi acı tablo ortaya çıktı

Bozkurt İlçesi'nde aşırı yağmur yağışı neticesinde Ezine ve İlişi çayının kısa süre içinde taşmasıyla birlikte sele teslim oldu. Selin tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt'ta çok sayıda araç selin şiddetiyle denize sürüklenirken, bazı araçlar sokak aralarında yığınlar oluşturdu.

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Devlet tüm imkânlarıyla yaraları sarmak için seferber oldu! Sular çekildi acı tablo ortaya çıktı

Bozkurt İlçesi'nde bulunan ve vatandaşların uğrak yeri olan Sınarcık ve Cumhuriyet Caddelerinde işyerleri olan esnaf, selden en fazla etkilen kesim oldu. Sel o kadar şiddetliydi ki, anonsu duyan esnaf ve vatandaşlar kendilerini iş yerlerinden dışarıya atarak canlarını zor kurtardı.

Devlet tüm imkânlarıyla yaraları sarmak için seferber oldu! Sular çekildi acı tablo ortaya çıktı

SULAR ÇEKİLDİ ACI TABLO ORTAYA ÇIKTI
Sel sularının Bozkurt merkezinden çekilmesiyle birlikte acı tablo ortaya çıktı. Esnaf iş yerlerine tekrar döndüklerinde gördükleri manzara karşısında çaresiz kaldı.

Devlet tüm imkânlarıyla yaraları sarmak için seferber oldu! Sular çekildi acı tablo ortaya çıktı

Selin şiddetiyle cadde başında bulunan tonlarca ağırlığındaki kamyonet ve araba başka noktalara sürüklenip ters dönerken dükkanlarda satılan ürün ve malzemeler sokak ve caddelere saçıldı. İşyerlerinin camları kırılırken içerisi yaklaşık 2 metre boyunda çamur ve başka dükkanların ürün ve malzemesi dolduğu görüldü.

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