DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek yerleştirme sorgulama ÖSYM ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler sınav puanları ile üniversitelerin dikey geçiş bölümlerine tercihlerini gerçekleştirdi. İlk tercihte yerleşemeyenler ek tercihleri değerlendirdi. Adaylar ''2023 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı'' sorularına yanıt arıyor. Gözler ÖSYM'ye dönerken sonuc.osym.gov.tr ekranı ziyaret ediliyor. İşte, DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…