DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek yerleştirme sorgulama ÖSYM ekranı

DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 Ekim tarihinde son bulan 2. tercih işlemleri ardından sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili ÖSYM'nin son dakika açıklaması bekleniyor. DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Öğrencilerin gündeminde 3. tercih olacak mı sorusu da yer alıyor. Peki, 2023 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar...