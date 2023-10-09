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Haberler Yaşam DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek yerleştirme sorgulama ÖSYM ekranı
Giriş Tarihi: 09.10.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 14:40

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek yerleştirme sorgulama ÖSYM ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler sınav puanları ile üniversitelerin dikey geçiş bölümlerine tercihlerini gerçekleştirdi. İlk tercihte yerleşemeyenler ek tercihleri değerlendirdi. Adaylar ''2023 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı'' sorularına yanıt arıyor. Gözler ÖSYM'ye dönerken sonuc.osym.gov.tr ekranı ziyaret ediliyor. İşte, DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek yerleştirme sorgulama ÖSYM ekranı

DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 Ekim tarihinde son bulan 2. tercih işlemleri ardından sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili ÖSYM'nin son dakika açıklaması bekleniyor. DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Öğrencilerin gündeminde 3. tercih olacak mı sorusu da yer alıyor. Peki, 2023 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar...

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek yerleştirme sorgulama ÖSYM ekranı

DGS EK TERCİHLER TAMAMLANDI!

DGS 1. tercih sonuçları açıklaması ardından üniversite kayıtları gerçekleşti. Ardından boş kontenjanlar adaylar ile buluştu.

Öğrenciler ek yerleştirme için tercih listelerini 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında tamamladı.

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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek yerleştirme sorgulama ÖSYM ekranı

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek yerleştirmeyi tamamlayan adaylar üniversite kayıtlarını Ekim ayı bitmeden gerçekleştirecek. Bu noktada DGS ek tercih sonucu sorgulama işlemleri 31 Ekim tarihine kadar yapılacak.

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek yerleştirme sorgulama ÖSYM ekranı

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS ek tercih işlemleri belirtilen tarihler arasında alındı. Ek yerleştirmede heyecanlı bekleyiş sürüyor.

İlk etapta 2023-DGS dikey geçiş bölümlerine merkezi yerleştirme işlemleri ÖSYM ve YÖK tarafından gerçekleştirildi.

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek yerleştirme sorgulama ÖSYM ekranı

İkinci tercihler için dikey geçiş yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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