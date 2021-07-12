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Haberler Yaşam Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu
Giriş Tarihi: 12.07.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 14:51

Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu

Android 12 güncellemesini alacak telefonlar nedir? Hangi modellere yeni Android sürümü yüklenecek? Son dönemlerde bunlara benzer sorular Android telefon kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Android 12 güncellemesinin geleceği telefon modelleri merak ediliyor. İşin aslına bakacak olursak Google'ın Pixel serisi ve beta sürecinde teste dahil edilen birkaç model haricinde, Android 12 güncellemesini alacak telefonlar belli değil. Fakat ortalıkta bir liste dolanıyor. Lafı daha fazla uzatmadan güncelleme listesinde neler olduğuna birlikte bakalım.

Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu

Google, Android 12'yi mayıs ayında tanıtmıştı. Yeni işletim sisteminde Material You adında yeni bir tasarım dili kullanılıyor. Ekrandaki her buton, pencere eskisine göre daha büyük. Aslında Google, kullanım bölgelerini büyütüyor. Animasyonlarda yapılan iyileştirmeler, gizlilikle ilgili geliştirmeler, araç kilidi açma, Android TV sistemleriyle çalışan gömülü kumanda Android 12'de yer alan yeniliklerden bazıları. Google, yeni Android sürümüyle birlikte kullanımı bir üst noktayı çıkarmayı planlıyor. Şu an için beta aşamasında seyreden Android 12'nin hangi telefonlara geleceği merak ediliyor. Şirketlerin güncelleme politikaları ve açıklamalarına göre hazırlanan bir liste var. İşte Android 12 güncellemesi alacak telefonlar listesi...

Şimdiden belirtelim bu liste kesin değil. Telefonunuzun listede olmaması güncelleme almayacağı anlamına gelmiyor. Daha sonraki zamanlarda listede büyük değişikler olabilir.

Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu

GOOGLE

Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 3a
Pixel 3a XL
Pixel 4
Pixel 4 XL
Pixel 4a
Pixel 4a (5G)
Pixel 5

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Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu

SAMSUNG

Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21+
Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20+
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy S20 FE
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S10 Lite
Samsung Galaxy S10e

Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu

Samsung Galaxy Note 20
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Samsung Galaxy Note 10+
Samsung Galaxy Z Fold2
Samsung Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy Fold

Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu

Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A90 5G
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy A02s
Samsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy A12

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