Dikkat! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir! Android 12 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu

Google, Android 12'yi mayıs ayında tanıtmıştı. Yeni işletim sisteminde Material You adında yeni bir tasarım dili kullanılıyor. Ekrandaki her buton, pencere eskisine göre daha büyük. Aslında Google, kullanım bölgelerini büyütüyor. Animasyonlarda yapılan iyileştirmeler, gizlilikle ilgili geliştirmeler, araç kilidi açma, Android TV sistemleriyle çalışan gömülü kumanda Android 12'de yer alan yeniliklerden bazıları. Google, yeni Android sürümüyle birlikte kullanımı bir üst noktayı çıkarmayı planlıyor. Şu an için beta aşamasında seyreden Android 12'nin hangi telefonlara geleceği merak ediliyor. Şirketlerin güncelleme politikaları ve açıklamalarına göre hazırlanan bir liste var. İşte Android 12 güncellemesi alacak telefonlar listesi...

Şimdiden belirtelim bu liste kesin değil. Telefonunuzun listede olmaması güncelleme almayacağı anlamına gelmiyor. Daha sonraki zamanlarda listede büyük değişikler olabilir.