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Dilan Polat ve Engin Polat davasında karar: Dikkat çeken kaçma şüphesi vurgusu!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
08:38
Dilan Polat ve Engin Polat davasında karar: Dikkat çeken kaçma şüphesi vurgusu!
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, geçtiğimiz kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Polat çifti, bugün fenomen Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Hakim, Polat çiftinin tutukluluğunun devamına karar verirken kaçma şüphesine de vurgu yaptı…