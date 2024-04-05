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Haberler Yaşam Dilan Polat ve Engin Polat davasında karar: Dikkat çeken kaçma şüphesi vurgusu!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:38

Dilan Polat ve Engin Polat davasında karar: Dikkat çeken kaçma şüphesi vurgusu!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, geçtiğimiz kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Polat çifti, bugün fenomen Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Hakim, Polat çiftinin tutukluluğunun devamına karar verirken kaçma şüphesine de vurgu yaptı…

DHA
Dilan Polat ve Engin Polat davasında karar: Dikkat çeken kaçma şüphesi vurgusu!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında karar: Dikkat çeken kaçma şüphesi vurgusu!

23 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamede, Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istenmişti.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında karar: Dikkat çeken kaçma şüphesi vurgusu!

Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında karar: Dikkat çeken kaçma şüphesi vurgusu!

TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Dilan ve Engin Polat'ın avukatı sanıkların tutukluluklarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve Yunus Emre Yıldız'ın tutukluluklarının devamına karar verdi.

Dilan Polat ve Engin Polat davasında karar: Dikkat çeken kaçma şüphesi vurgusu!

KAÇMA KUŞKUSU VURGUSU

Mahkeme kararda sanıkların üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen toplam ceza süresi, tutuklu kaldığı sürenin bu süreye oranı, dosyadaki kanıt durumu ve kaçma kuşkusu olduğunu belirtti.

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