Dilek Taşı dizisi final mi yapıyor, ne zaman final yapacak,neden bitiyor? Kanal D Dilek Taşı final bölümü için geri sayım

DİLEK TAŞI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mustafa, hiç beklemediği bir zamanda Figen'i karşısında görünce şaşırıyor. Mustafa ile Figen, tüm engellemelere rağmen yeniden bir araya geliyor. Dündar'ın planından habersiz, kendilerini bekleyen sınavın Cemre'ye aile olacaklarını bahsetmek olduğunu düşünüyorlar.