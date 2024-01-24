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Haberler Yaşam Dilek Taşı dizisi final mi yapıyor, ne zaman final yapacak,neden bitiyor? Kanal D Dilek Taşı final bölümü için geri sayım
Giriş Tarihi: 24.01.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 14:25

Dilek Taşı dizisi final mi yapıyor, ne zaman final yapacak,neden bitiyor? Kanal D Dilek Taşı final bölümü için geri sayım

Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın başrollerinde yer aldığı Dilek Taşı dizisi için final söylentileri gündemde. Kanal D'de her Çarşamba yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapım reytinglerde takip ediliyor. Bu akşam 20.bölümüyle yayınlanacak dizi için bitiyor mu, final mi yapacak soruları gündeme geldi. Bir babanın haksızlıklar sonucu ayrılmak zorunda kaldığı kızına kavuşma hikayesini 1980'lerin atmosferinde sunan dizi final mi yapıyor? Kanal D Dilek Taşı ne zaman final yapacak, son bölüm ne zaman?

Dilek Taşı dizisi final mi yapıyor, ne zaman final yapacak,neden bitiyor? Kanal D Dilek Taşı final bölümü için geri sayım

Dizinin başrollerine ek Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbarcıbaşı gibi isimlerin yer aldığı Pastel Film imzalı dizi Dilek Taşı final tarihiyle konuşuluyor. Figen ve Mustafa tarihin tozlu raflarında mı kalacak?

Dilek Taşı dizisi final mi yapıyor, ne zaman final yapacak,neden bitiyor? Kanal D Dilek Taşı final bölümü için geri sayım

DİLEK TAŞI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerinde Salih Bademci ile Hazal Subaşı'nın oynadığı Dilek Taşı dizisi 20. bölümle resmen final yapıyor. 24 Ocak Çarşamba akşamında Kanal D ekranlarında son bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkacak olan Dilek Taşı sevenlerine veda ederek yayın hayatını sonlandırıyor.

Pastel Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi Dilek Taşı, yayınlandığı ilk bölümlerde beğeniyle takip ediliyordu. Son zamanlarda final yapma kararı aldıklarını resmi internet sitesinden duyurdular.

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Dilek Taşı dizisi final mi yapıyor, ne zaman final yapacak,neden bitiyor? Kanal D Dilek Taşı final bölümü için geri sayım

DİLEK TAŞI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dilek Taşı dizisi bu akşam 24 Ocak 2024 tarihinde 20ç bölümüyle son kez ekranlara geliyor.

Dilek Taşı dizisi final mi yapıyor, ne zaman final yapacak,neden bitiyor? Kanal D Dilek Taşı final bölümü için geri sayım

DİLEK TAŞI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mustafa, hiç beklemediği bir zamanda Figen'i karşısında görünce şaşırıyor. Mustafa ile Figen, tüm engellemelere rağmen yeniden bir araya geliyor. Dündar'ın planından habersiz, kendilerini bekleyen sınavın Cemre'ye aile olacaklarını bahsetmek olduğunu düşünüyorlar.

Dilek Taşı dizisi final mi yapıyor, ne zaman final yapacak,neden bitiyor? Kanal D Dilek Taşı final bölümü için geri sayım

Fatma ise, yerine getiremediği annelik görevini tamamlamak istercesine Dündar'ın karşısına çıkıyor. Figen ve Mustafa'nın geleceğine dair Dündar'dan söz isteyen Fatma'ya Dündar'ın verdiği cevap her şeyin değişmesini sağlıyor.

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