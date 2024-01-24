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Dilek Taşı dizisi final mi yapıyor, ne zaman final yapacak,neden bitiyor? Kanal D Dilek Taşı final bölümü için geri sayım
Giriş Tarihi: 24.01.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
14:25
Dilek Taşı dizisi final mi yapıyor, ne zaman final yapacak,neden bitiyor? Kanal D Dilek Taşı final bölümü için geri sayım
Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın başrollerinde yer aldığı Dilek Taşı dizisi için final söylentileri gündemde. Kanal D'de her Çarşamba yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapım reytinglerde takip ediliyor. Bu akşam 20.bölümüyle yayınlanacak dizi için bitiyor mu, final mi yapacak soruları gündeme geldi. Bir babanın haksızlıklar sonucu ayrılmak zorunda kaldığı kızına kavuşma hikayesini 1980'lerin atmosferinde sunan dizi final mi yapıyor? Kanal D Dilek Taşı ne zaman final yapacak, son bölüm ne zaman?