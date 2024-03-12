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Haberler Yaşam Dinozor kemiklerini 2 yıl boyunca sır olarak sakladı! "30 yıldır buraya gelip de bunu hiç fark etmeyenler var"
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 10:46

Dinozor kemiklerini 2 yıl boyunca sır olarak sakladı! "30 yıldır buraya gelip de bunu hiç fark etmeyenler var"

Filmlerde ve çizgi filmlere konu olan dinozorların dünyanın her yerinde meraklılar bulunuyor. Fransa'da bir adam, yakın zamanda inanılmaz derecede nadir, sağlam bir dinozor iskeletinin kalıntılarına rastladığı için pek çok kişinin hayalini yaşıyor olabilir.

Dinozor kemiklerini 2 yıl boyunca sır olarak sakladı! 30 yıldır buraya gelip de bunu hiç fark etmeyenler var

Damien Boschetto, köpeği Muffin'i Güney Fransa'daki Montouliers ormanlarında gezdirirken, bir uçurumun kenarından dışarı çıkmış kemikleri fark etti.

Dinozor kemiklerini 2 yıl boyunca sır olarak sakladı! 30 yıldır buraya gelip de bunu hiç fark etmeyenler var

Paleontoloji (taşıl bilim) meraklısı olan Boschetto, sonraki iki yılını dinozoru gün ışığına çıkarmakla geçirdi.

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Dinozor kemiklerini 2 yıl boyunca sır olarak sakladı! 30 yıldır buraya gelip de bunu hiç fark etmeyenler var

Sonunda kemiklerin uzun boyunlu bir titanozora ait olduğu keşfedildi.

Dinozor kemiklerini 2 yıl boyunca sır olarak sakladı! 30 yıldır buraya gelip de bunu hiç fark etmeyenler var

Boschetto şunları söyledi: "Bu, her sabah yaptığım gibi sıradan bir yürüyüş sırasında oldu."

Dinozor kemiklerini 2 yıl boyunca sır olarak sakladı! 30 yıldır buraya gelip de bunu hiç fark etmeyenler var

"Cruzy çevresindeki bölge, dinozorların ve aynı zamanda yaşayan diğer türlerin fosilleri açısından zengin."

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