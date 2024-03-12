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Dinozor kemiklerini 2 yıl boyunca sır olarak sakladı! "30 yıldır buraya gelip de bunu hiç fark etmeyenler var"
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
10:46
Dinozor kemiklerini 2 yıl boyunca sır olarak sakladı! "30 yıldır buraya gelip de bunu hiç fark etmeyenler var"
Filmlerde ve çizgi filmlere konu olan dinozorların dünyanın her yerinde meraklılar bulunuyor. Fransa'da bir adam, yakın zamanda inanılmaz derecede nadir, sağlam bir dinozor iskeletinin kalıntılarına rastladığı için pek çok kişinin hayalini yaşıyor olabilir.