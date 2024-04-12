Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel ölmüştü: Kazada hayrete düşüren detaylar!

Yeni Asır'ın haberine göre; Bir anda savrulan ve hakimiyeti kaybolan kamyonet, yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Kaza, Nazilli ilçesi Aydın - Denizli Karayolu üzeri Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi.