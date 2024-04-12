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Haberler Yaşam Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel ölmüştü: Kazada hayrete düşüren detaylar!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 11:22

Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel ölmüştü: Kazada hayrete düşüren detaylar!

Yürekleri yakan olay önceki gün Aydın Nazilli'de yaşandı. Kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Sürücü Aysu Öncel (29) kurtarılamadı. 3 kişi de yaralandı. Direksiyon eğitmeni olan Öncel'in, kaza sırasında alkollü olduğu, aşırı hız yaptığı ve emniyet kemerini de takmadığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel ölmüştü: Kazada hayrete düşüren detaylar!

Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel'in ölümünde yeni detaylara ulaşıldı. Korkunç kaza önceki gece Aydın Nazilli'de yaşandı. Aysu Öncel ve üç arkadaşı, eğlence mekanından çıktı. Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel'in kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel ölmüştü: Kazada hayrete düşüren detaylar!

Yeni Asır'ın haberine göre; Bir anda savrulan ve hakimiyeti kaybolan kamyonet, yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Kaza, Nazilli ilçesi Aydın - Denizli Karayolu üzeri Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi.

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Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel ölmüştü: Kazada hayrete düşüren detaylar!

Takla atan ve metrelerce sürüklenen kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel ölmüştü: Kazada hayrete düşüren detaylar!

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Araç sürücüsü Öncel, araçtan yola fırlayarak olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan M.C., C.A. ve T.A. ise yaralandı.

Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel ölmüştü: Kazada hayrete düşüren detaylar!

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

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