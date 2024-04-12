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Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel ölmüştü: Kazada hayrete düşüren detaylar!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
11:22
Direksiyon eğitmeni Aysu Öncel ölmüştü: Kazada hayrete düşüren detaylar!
Yürekleri yakan olay önceki gün Aydın Nazilli'de yaşandı. Kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Sürücü Aysu Öncel (29) kurtarılamadı. 3 kişi de yaralandı. Direksiyon eğitmeni olan Öncel'in, kaza sırasında alkollü olduğu, aşırı hız yaptığı ve emniyet kemerini de takmadığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları…