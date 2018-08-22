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’ oyuncuları ’yla tayland’da

Giriş Tarihi: 22.08.2018 23:06 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 00:03
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’ oyuncuları ’yla tayland’da
‘Diriliş Ertuğrul’ oyuncuları Türk diyanet vakfı’yla tayland’da

Dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Tayland'ın Patani bölgesinde kurban kesimi gerçekleştirdi. Vekaletle kurban kesim organizasyonuna "" dizisinin oyuncularından Celal Al ve şarkıcı Resul Aydemir de TDV gönüllüsü olarak yer aldı. TDV gönüllüleri bayram namazını Patani'deki Mescid Fathoni Camisi'nde kıldı.

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’ oyuncuları ’yla tayland’da
‘Diriliş Ertuğrul’ oyuncuları Türk diyanet vakfı’yla tayland’da

Rengarenk kıyafetleriyle camileri dolduran Patanilerle birlikte bayram namazını kılan Türk ekip, ardından kurban kesim alanına geçti. Bin 50 hisselik büyükbaş hayvanın vekaletle kesilmesinin ardından kapı kapı kurban dağıtımı gerçekleştiren TDV gönüllüleri etlerini yoksul ailelere teslim etti. TDV gönüllüleri Yaklaşık 5 bin aileye kurban eti dağıttı. Tayland'ın güneyinde bulunan yaklaşık 5 milyon Müslümanın yaşadığı Patanililer, kendilerine yardım elini uzatan Türk halkına teşekkür etti.

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’ oyuncuları ’yla tayland’da
‘Diriliş Ertuğrul’ oyuncuları Türk diyanet vakfı’yla tayland’da

"TÜRK HALKI BEKLENİLENDİR"

TDV gönüllüsü olarak Patanili Müslümanlar'a kurban eti dağıtan Celal Al, Türk bayrağının Patani'de dalgalandığını gördüğü için mutlu olduğunu belirtti. Patanili Müslümanlar'ın Türkiye devletine ve Türk halkına olan sevgilerinin çok yoğun olduğunu ifade eden Al, "Bugün burada olmaktan Türk halkının yardımlarını TDV ile Patani'deki Müslümanlar'a ulaştırdığım için çok mutluyum. Türk halkı beklenilenlerdir. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta yaşayan kardeşlerimize Türk halkının vekalet verdiği kurbanlarını ve selamlarını ulaştırdık" dedi.

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’ oyuncuları ’yla tayland’da
‘Diriliş Ertuğrul’ oyuncuları Türk diyanet vakfı’yla tayland’da

Şarkıcı Resul Aydemir de, "Türk halkı tarih boyunca hep mazlumun yanında olmuş, dünyanın neresinde olursa olsun ona yardım elini uzatmış, haritada yerini bile bilmediği kardeşlerinin yanında olmuş. En zor gününde bile yardım etmekten vazgeçmemiştir. Biz de TDV ile birlikte halkımızın verdiği vekalet kurbanlarını kestik. Burada zor şartlar altında yaşayan kardeşlerimize Türk halkının her zaman yanında olduğunu gösterdik. Buradaki Türk ve Türkiye sevgisini gördük" dedi.

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’ oyuncuları ’yla tayland’da
‘Diriliş Ertuğrul’ oyuncuları Türk diyanet vakfı’yla tayland’da

MİNİK ÖĞRENCİLER ZİYARET EDİLDİ

TDV gönüllüleri, kurban organizasyonu için geldikleri Tayland'ın Patani bölgesindeki Boğaziçi Okulu'nu da ziyaret etti. Celal Al ve şarkıcı Resul Aydemir ile birlikte vakıfta görevli 7 kişilik ekip, Boğaziçi Okulu'nu ziyaret ederek öğrencileri sevindirdi. TDV gönüllüleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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’ oyuncuları ’yla tayland’da
‘Diriliş Ertuğrul’ oyuncuları Türk diyanet vakfı’yla tayland’da

145 ÜLKEDE 6 BİN 500 KİŞİLİK EKİP

Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizin yanı sıra 145 ülkenin 436 bölgesinde vekaletle kurban kesimi yaptı. Vakıf, 385 görevli ve gönüllü başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte 6 bin 500 kişilik bir ekiple farklı coğrafyalardaki mazlumlara bayram sevincini yaşattı. Vekalet verilen kurbanlar yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kuran kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında kesilen kurbanların ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğudan Latin Amerika'ya kadar uzanan coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

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’ oyuncuları ’yla tayland’da
‘Diriliş Ertuğrul’ oyuncuları Türk diyanet vakfı’yla tayland’da

DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA

Öte yandan Mekke'de basın mensuplarıyla bayramlaşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Vekaletle Kurban Kesim Programı"na yapılan bağışların 425 bine ulaştığını söyledi.

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