‘Diriliş Ertuğrul’ oyuncuları Türk diyanet vakfı’yla tayland’da

145 ÜLKEDE 6 BİN 500 KİŞİLİK EKİP
Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizin yanı sıra 145 ülkenin 436 bölgesinde vekaletle kurban kesimi yaptı. Vakıf, 385 görevli ve gönüllü başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte 6 bin 500 kişilik bir ekiple farklı coğrafyalardaki mazlumlara bayram sevincini yaşattı. Vekalet verilen kurbanlar yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kuran kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında kesilen kurbanların ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğudan Latin Amerika'ya kadar uzanan coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.