‘Diriliş Ertuğrul’ oyuncuları Türk diyanet vakfı’yla tayland’da

Şarkıcı Resul Aydemir de, "Türk halkı tarih boyunca hep mazlumun yanında olmuş, dünyanın neresinde olursa olsun ona yardım elini uzatmış, haritada yerini bile bilmediği kardeşlerinin yanında olmuş. En zor gününde bile yardım etmekten vazgeçmemiştir. Biz de TDV ile birlikte halkımızın verdiği vekalet kurbanlarını kestik. Burada zor şartlar altında yaşayan kardeşlerimize Türk halkının her zaman yanında olduğunu gösterdik. Buradaki Türk ve Türkiye sevgisini gördük" dedi.