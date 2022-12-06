Haberler Yaşam Diriliş Ertuğrul ve EDHO’da fırtınalar estirmişti! Ünlü isim Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna dahil oldu! Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı geliyor…

Giriş Tarihi: 06.12.2022 17:32 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 17:32

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in yer aldığı dizi, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle nefes kesiyor. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği dizi, konusu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Her bölümü iple çekilen dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Diriliş Ertuğrul ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde sergilediği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncu, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir Türk'ün en büyük düşmanına hayat verecek. İşte o isim…