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Haberler Yaşam Diriliş Ertuğrul ve EDHO’da fırtınalar estirmişti! Ünlü isim Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna dahil oldu! Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı geliyor…
Giriş Tarihi: 06.12.2022 17:32 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 17:32

Diriliş Ertuğrul ve EDHO’da fırtınalar estirmişti! Ünlü isim Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna dahil oldu! Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı geliyor…

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in yer aldığı dizi, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle nefes kesiyor. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği dizi, konusu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Her bölümü iple çekilen dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Diriliş Ertuğrul ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde sergilediği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncu, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir Türk'ün en büyük düşmanına hayat verecek. İşte o isim…

Diriliş Ertuğrul ve EDHO’da fırtınalar estirmişti! Ünlü isim Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna dahil oldu! Cezayir Türk’ün en büyük düşmanı geliyor…

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Diriliş Ertuğrul ve EDHO’da fırtınalar estirmişti! Ünlü isim Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna dahil oldu! Cezayir Türk’ün en büyük düşmanı geliyor…

Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle büyük beğeni topluyor.

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Diriliş Ertuğrul ve EDHO’da fırtınalar estirmişti! Ünlü isim Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna dahil oldu! Cezayir Türk’ün en büyük düşmanı geliyor…

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil gibi isimleri buluşturan dizi, güçlü oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Diriliş Ertuğrul ve EDHO’da fırtınalar estirmişti! Ünlü isim Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna dahil oldu! Cezayir Türk’ün en büyük düşmanı geliyor…

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği diziye yeni bir oyuncu katıldı.

Diriliş Ertuğrul ve EDHO’da fırtınalar estirmişti! Ünlü isim Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna dahil oldu! Cezayir Türk’ün en büyük düşmanı geliyor…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL VE EDHO'DA FIRTINALAR ESTİRMİŞTİ!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Alıncak karakteriyle beğeni toplayan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Yaman Korkmaz rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Engin Benli, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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