Dışı otobüs içi ev!

Val ve Tim İsviçre'de, kayak malzemeleri satan bir dükkanda tanıştı. Çift köpeklerini de yanlarına alarak çok küçük bir bütçeyle dünyayı dolaşmaya başladı. Ardından seyahat ederken pansiyon işletme fikri üzerine kafa yordular. Bu sırada okul otobüslerinin yaşanabilir mekanlar haline getirebileceğini fark ettiler ve hemen bir otobüs aramaya koyuldular. Ancak yeterli maddi kaynakları yoktu. Bu nedenle fon kampanyası başlatıp yardım topladılar. Daha sonra ayırdıkları bütçe ile bir okul otobüsü satın aldılar. Otobüsü hazırlarken önce içindeki her şeyi attılar, koltukları söktüler ve eski olan otobüsün paslanmış bölümlerini onardılar. Mobilyalar yaptılar ve içini döşemeye başladılar. Okul otobüsü gerekli tadilatların ardından altı kişilik bir otel haline getirdiler