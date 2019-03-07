Dışı otobüs içi ev!

Daha sonra ayırdıkları bütçe ile bir okul otobüsü satın aldılar. Otobüsü hazırlarken önce içindeki her şeyi attılar, koltukları söktüler ve eski olan otobüsün paslanmış bölümlerini onardılar. Mobilyalar yaptılar ve içini döşemeye başladılar.