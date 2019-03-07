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otobüs içi ev!

Giriş Tarihi: 07.03.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 16:01
Dışı otobüs içi ev!

Val ve Tim İsviçre'de, kayak malzemeleri satan bir dükkanda tanıştı.

Dışı otobüs içi ev!

Çift köpeklerini de yanlarına alarak çok küçük bir bütçeyle dünyayı dolaşmaya başladı.

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Dışı otobüs içi ev!

Ardından seyahat ederken pansiyon işletme fikri üzerine kafa yordular.

Dışı otobüs içi ev!

Bu sırada okul otobüslerinin yaşanabilir mekanlar haline getirebileceğini fark ettiler ve hemen bir otobüs aramaya koyuldular.

Dışı otobüs içi ev!

Ancak yeterli maddi kaynakları yoktu. Bu nedenle fon kampanyası başlatıp yardım topladılar.

Dışı otobüs içi ev!

Daha sonra ayırdıkları bütçe ile bir okul otobüsü satın aldılar. Otobüsü hazırlarken önce içindeki her şeyi attılar, koltukları söktüler ve eski olan otobüsün paslanmış bölümlerini onardılar. Mobilyalar yaptılar ve içini döşemeye başladılar.

Dışı otobüs içi ev!

Okul otobüsü gerekli tadilatların ardından altı kişilik bir otel haline getirdiler

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