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'nda 30 metrelik buz sarkıtları

Giriş Tarihi: 12.02.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 11:41
Diyadin Kanyonu'nda 30 metrelik buz sarkıtları

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan , etrafını kaplayan beyaz örtü ve dev buz sarkıtlarıyla dikkati çekiyor.

Diyadin Kanyonu'nda 30 metrelik buz sarkıtları

Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Diyadin ilçesinin kent merkezinde yer alan kanyon, beyazlar içindeki görsel güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

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Diyadin Kanyonu'nda 30 metrelik buz sarkıtları

"Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak da adlandırılan , oluşan 30 metrelik buz sarkıtları ve üzerini örten beyaz örtüsüyle ilgi çekiyor.

Diyadin Kanyonu'nda 30 metrelik buz sarkıtları

Doğal güzellikleri, sunduğu manzaralar ve doğal yapısıyla bölgenin ilgi odağı haline gelen kanyon, her mevsim sunduğu ayrı güzelliklerle görenleri adeta büyülüyor.

Diyadin Kanyonu'nda 30 metrelik buz sarkıtları
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Diyadin Kanyonu'nda 30 metrelik buz sarkıtları
Diyadin Kanyonu'nda 30 metrelik buz sarkıtları
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