Diyaliz, aşk, nakil ve bebek! Kadavradan alınan böbrek nakli sonrası anne oldu

KADAVRADAN BÖBREK NAKLİ OLDU

Aşkı ve sevgiyi birbirlerinde bulan Mantar çifti, bu kez de anne-baba olma evlat hasretiyle yanmaya başladı. Mutluluklarını bir bebekle taçlandırmak istiyorlardı ama sağlıklı bir gebelik oluşması için öncelikle böbrek nakli olunması gerekiyordu. 7 yıl önce 'uygun böbrek bulundu' haberini alan Ümran Mantar'a, kadavradan alınan böbrek nakledildi. Ve hayat onun için yeniden başladı. Bebek sahibi olma umutları yeniden yeşerdi.