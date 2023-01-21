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Diyaliz, aşk, nakil ve bebek! Kadavradan alınan böbrek nakli sonrası anne oldu
Giriş Tarihi: 21.01.2023 07:25
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
07:26
Diyaliz, aşk, nakil ve bebek! Kadavradan alınan böbrek nakli sonrası anne oldu
Ümran Mantar'ın iki böbreği de iflas etti. Böbrek nâkli olması gerekiyordu. 'Hayatım bitti' dediği noktada diyaliz için gittiği hastanede hayatının aşkı ile tanıştı, evlendiler. Nakil için beklediği böbrek kadavradan bulundu. Mantar çiftinin mutluluğu için artık tek eksik bebekti. Mantar çifti, organ nakli sonrası kişiye özgü uygulanan tüp bebek tedaviyle kızları Zeynep'i kucağına aldı. Ümran Mantar; "Hayatım bitti derken, mutluluğun formülünü buldum. Diyalizde gelen aşk, böbrek nakli ve kızım Zeynep. Kızımız hayatımızda eksik olan rengimizmiş" dedi.