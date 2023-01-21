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Giriş Tarihi: 21.01.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 07:26

Diyaliz, aşk, nakil ve bebek! Kadavradan alınan böbrek nakli sonrası anne oldu

Ümran Mantar'ın iki böbreği de iflas etti. Böbrek nâkli olması gerekiyordu. 'Hayatım bitti' dediği noktada diyaliz için gittiği hastanede hayatının aşkı ile tanıştı, evlendiler. Nakil için beklediği böbrek kadavradan bulundu. Mantar çiftinin mutluluğu için artık tek eksik bebekti. Mantar çifti, organ nakli sonrası kişiye özgü uygulanan tüp bebek tedaviyle kızları Zeynep'i kucağına aldı. Ümran Mantar; "Hayatım bitti derken, mutluluğun formülünü buldum. Diyalizde gelen aşk, böbrek nakli ve kızım Zeynep. Kızımız hayatımızda eksik olan rengimizmiş" dedi.

GÜL KİREKLO
Diyaliz, aşk, nakil ve bebek! Kadavradan alınan böbrek nakli sonrası anne oldu

İstanbul'da yaşayan Ümran Mantar (35), 18 yaşındayken kilo kaybı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı. İki böbreğinin de iflas ettiğini öğrenen Ümran Mantar, hayatının baharında bambaşka hayaller kurarken hastalıkla mücadelenin içinde buldu kendini.

Diyaliz, aşk, nakil ve bebek! Kadavradan alınan böbrek nakli sonrası anne oldu

Hızlıca diyalize alındı ve günlerce hastanede yattı. Çalıştığı işten ayrılan ve bütün hayatı alt üst olan Ümran Mantar için hastalığı kabullenme süreci başladı. Doktorlar çok geç kalındığını ve acilen nakil olunması gerektiğini söyledi. Ailesinin ve yakın çevresinin nakil için uygun olmadığını öğrendi ve kadavradan nakil için sıraya girdi.

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Diyaliz, aşk, nakil ve bebek! Kadavradan alınan böbrek nakli sonrası anne oldu

DİYALİZE GİTTİĞİ HASTANEDE HAYATININ AŞKINI BULDU
Diyaliz ünitesinde geçen günler başladı Ümran Mantar için. Böbrek nakli için sıra beklerken, Ümran Mantar diyaliz için gittiği hastanede kendisiyle aynı kadari yaşayan Taner'la tanıştı. Hastalıkları ortak, yaşadıkları zorluklar aynıydı. Dertlerine çare bulmak için gittikleri hastanede 12 yıl önce tanışıp, birbirlerine aşık oldular. Kısa bir süre sonra da evlendiler.

Diyaliz, aşk, nakil ve bebek! Kadavradan alınan böbrek nakli sonrası anne oldu

KADAVRADAN BÖBREK NAKLİ OLDU
Aşkı ve sevgiyi birbirlerinde bulan Mantar çifti, bu kez de anne-baba olma evlat hasretiyle yanmaya başladı. Mutluluklarını bir bebekle taçlandırmak istiyorlardı ama sağlıklı bir gebelik oluşması için öncelikle böbrek nakli olunması gerekiyordu. 7 yıl önce 'uygun böbrek bulundu' haberini alan Ümran Mantar'a, kadavradan alınan böbrek nakledildi. Ve hayat onun için yeniden başladı. Bebek sahibi olma umutları yeniden yeşerdi.

Diyaliz, aşk, nakil ve bebek! Kadavradan alınan böbrek nakli sonrası anne oldu

KİŞİYE ÖZEL TÜP BEBEK TEDAVİSİ
Yaş ilerliyordu. Mücadeleyle geçen yıllar içinde Ümran Mantar'ın yaşı da 35 olmuştu. Nakil sonrası doğal yolla gebelik oluşmayınca doktora başvuran çift ilerleyen kadın yaşına bağlı olarak yumurtaların azaldığını öğrendi. Tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olabileceğini öğrenen çift Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ebru Öztürk'e ulaştı. Mantar çiftine detaylı değerlendirme yapıldı, nakil sonrası süreci takip eden nefroloji uzmanı ile kontrollü bir şekilde hareket edildi. Kişiye özel planlanan tüp bebek tedavisiyle çifte, gebelik müjdesi verildi. Kişiye özel uygulanan tedaviyle, sağlıklı bir gebelik sürecinin geçiren Ümran Mantar, geçtiğimiz aylarda kızı Zeynep'e kavuştu.

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