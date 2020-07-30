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Haberler Galeri Diyanet Ankara ve İzmir bayram namazı saati: 2020 Ankara ve İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet Ankara ve : 2020 Ankara ve İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ankara ve ile sabah ezanı vaktini buradan inceleyebilirsiniz. Kurban Bayramı heyecanı yaşayan Müslümanların bekleyişi yarın sona erecek. Arefe gününün ilk saatlerinden itibaren bayrama camilerde saf tutarak başlayacak vatandaşlar, yaşadıkları ilin bayram namazı vakti için araştırmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda en çok nüfusa sahip şehirlerimiz arasında yer alan İzmir ve Ankara ile ilgili araştırmalar da sıklık kazanmış durumda. İşte İzmir ve ve merak edilen diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 30.07.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 17:33
Diyanet İşleri Ankara ve İzmir bayram namazı saati: 2020 Ankara ve İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Ankara ve İzmir bayram namazı saati: 2020 Ankara ve İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ankara ve , bu illerde yaşayan vatandaşlar için önem taşıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlar bu bayram tedbirlere uyarak bayramlaşacak, mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirecek. Peki yarın bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara ve İzmir bayram namazı saati ile ilgili merak edilenler…

ANKARA VE İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

İşte, İzmir ve Ankara illerimize ait bayram namazı saatleri....

Diyanet İşleri Ankara ve İzmir bayram namazı saati: 2020 Ankara ve İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Ankara ve İzmir bayram namazı saati: 2020 Ankara ve İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ankara'da bayram namazı ezanı 06:19'da okunacak.

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Diyanet İşleri Ankara ve İzmir bayram namazı saati: 2020 Ankara ve İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Ankara ve İzmir bayram namazı saati: 2020 Ankara ve İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İzmir'de bayram namazı ezanı 06:45'de okunacak.

Diyanet İşleri Ankara ve İzmir bayram namazı saati: 2020 Ankara ve İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Ankara ve İzmir bayram namazı saati: 2020 Ankara ve İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

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