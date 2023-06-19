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Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı sorularını yanıtladı: Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:09
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
09:09
Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı sorularını yanıtladı: Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?
Vatandaşlar, şüpheye düştüğü konuları Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Soru Sor sitesine soruyor. Kimlerin kurban kesmekle yükümlü olduğu, nasıl kesileceği ve kurban kesim vakitleri gibi sorular tek tek yanıtlanıyor.