Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı sorularını yanıtladı: Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Ailede zengin karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi?

Evde aile reisinin kurban kesmesiyle zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi düşer mi? İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükâfat da bireyseldir.