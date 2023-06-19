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Haberler Yaşam Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı sorularını yanıtladı: Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:09

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı sorularını yanıtladı: Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Vatandaşlar, şüpheye düştüğü konuları Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Soru Sor sitesine soruyor. Kimlerin kurban kesmekle yükümlü olduğu, nasıl kesileceği ve kurban kesim vakitleri gibi sorular tek tek yanıtlanıyor.

Rana BÜYÜKTAŞ
Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı sorularını yanıtladı: Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle vatandaşlar, şüpheye düştüğü ayrıntıların yanıtlarını Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Soru Sor sitesi üzerinden alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı sorularını yanıtladı: Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Kurban Bayramında kimler kurban kesmekle yükümlü?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, ergen, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir.

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Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı sorularını yanıtladı: Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı sorularını yanıtladı: Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Ailede zengin karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi?

Evde aile reisinin kurban kesmesiyle zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi düşer mi? İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükâfat da bireyseldir.

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramı sorularını yanıtladı: Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

İslam dininde aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir.

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